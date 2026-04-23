Легалізація зброї в Україні: Буданов висловив остаточну думку

Кирило Буданов

Очільник Офісу президента України Кирило Буданов висловився проти легалізації короткоствольної зброї для цивільних.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на полях Київського Безпекового Форуму.

«Я проти цього був завжди і знову кажу: проти просто легалізації, щоб роздати зброю людям. Це ніколи не працювало і зараз не спрацює також. Не забувайте, що це завжди має дві сторони. Перша — нібито уявний захист. Інша сторона — кількість випадків, які всі бачили кілька днів тому, при такій конфігурації може стати кратно більше. Вона просто буде у всіх. Це загрожує набагато більшими проблемами, ніж те, що є зараз, — сказав Буданов.

Він також наголосив на необхідності ефективної роботи правоохоронних органів і спецслужб.

Зазначимо, питання легалізації короткоствольної зброї для самозахисту знову активно обговорюють в Україні після теракту в Києві 18 квітня, внаслідок якого загинули семеро людей.

Після стрілянини в Києві, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив про необхідність перегляду підходів до зброї для цивільних і анонсував підготовку законопроєкту.