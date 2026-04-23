Політика
393
1 хв

Легалізація зброї в Україні: Буданов висловив остаточну думку

За його словами, роздавання зброї не забезпечить реального захисту, а навпаки — може призвести до значного зростання випадків насильства.

Анастасія Павленко
Кирило Буданов

Очільник Офісу президента України Кирило Буданов висловився проти легалізації короткоствольної зброї для цивільних.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами на полях Київського Безпекового Форуму.

«Я проти цього був завжди і знову кажу: проти просто легалізації, щоб роздати зброю людям. Це ніколи не працювало і зараз не спрацює також. Не забувайте, що це завжди має дві сторони. Перша — нібито уявний захист. Інша сторона — кількість випадків, які всі бачили кілька днів тому, при такій конфігурації може стати кратно більше. Вона просто буде у всіх. Це загрожує набагато більшими проблемами, ніж те, що є зараз, — сказав Буданов.

Він також наголосив на необхідності ефективної роботи правоохоронних органів і спецслужб.

Зазначимо, питання легалізації короткоствольної зброї для самозахисту знову активно обговорюють в Україні після теракту в Києві 18 квітня, внаслідок якого загинули семеро людей.

Після стрілянини в Києві, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив про необхідність перегляду підходів до зброї для цивільних і анонсував підготовку законопроєкту.

