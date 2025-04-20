Легка дипломатична перемога РФ: WSJ про "Великоднє перемир’я" Путіна

Російський диктатор Путін / © Associated Press

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Оголошене російський диктатором Путіним «Великоднє перемир’я» стало для Кремля легкою дипломатичною перемогою.

Про це пише The Wall Street Journal.

У виданні нагадали, що заява Путіна пролунала наступного дня після того, як США заявили, що призупинять свої зусилля щодо переговорів про закінчення війни, якщо найближчим часом не буде досягнуто прогресу.

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У виданні вважають, що коротка пропозиція про припинення вогню — це легка дипломатична перемога Путіна, спроба зупинити американську сторону від розриву стосунків та спосіб позиціонувати себе як лідера, який нібито найбільше хоче миру.

Водночас, у статті припускають, що заява Путіна сигналізує про можливий відхід від його вимоги вирішувати те, що диктатор називає «першопричинами» війни, перш ніж зробити паузу в бойових діях. До них належать можливий вступ України до НАТО і те, що Москва сприймає як відтиск російського культурного впливу в Україні.

«Якщо це лише на дуже короткий період часу, він нічим не ризикує, але грає на його користь як людини, яка щиро прагне миру», — сказала старший наукова співробітниця Центру Карнегі Росія-Євразія Тетяна Станова.

Нагадаємо, що російський диктатор Путін оголосив про так зване «Великоднє припинення вогню» на всій лінії фронту. Президент України Володимир Зеленський у відповідь заявив, що атаки, що продовжуються з боку Росії, говорять про те, що Москва не налаштована серйозно.