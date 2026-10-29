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«Лекцій про слов’ян не було»: Норвегія спростовує скандальну статтю FT про розмову з Путіним
Йонас Гар Стере категорично заперечив інформацію Financial Times про те, що Володимир Путін під час телефонної розмови читав лідерам скандинавських країн лекції з історії. Посадовець закликав видання виправити фейк.
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що рсійський диктатор Володимир Путін під час телефонної розмови з ним та президентом Фінляндії Олександром Стуббом не розповідав лекцій про слов'ян. Інформація у ЗМІ була передана неправдиво.
Про це повідомляє TV2.
Лідери Норвегії та Фінляндії провели телефонну розмову з так званим главою Кремля. Скандинавські представники мали мету обговорити ключові питання щодо того, як припинити війну, та створити європейський канал зв'язку.
Видання Financial Times писало, що замість переговорів Путін більшу частину своєї розмови з лідерами Фінляндії та Норвегії витратив на читання лекцій про середньовічну слов’янську історію. Однак норвезький прем'єр спростовує цю інформацію.
«Це неправильно. Ми попросили Financial Times виправити це, тому що це неправда. Те, що він розповідав слов'янську історію, просто неправильно», - зазначив Стере.
За його словами, Путін під час розмови попросив дати йому можливість викласти свою версію, тому розповів історію з 2014 року до теперішнього часу. Також Стьоре заперечує, що Путін перехопив ініціативу у розмові, обравши невідповідний час.
«У нас було півтори години. Був перекладач, тому переклад був необхідний. Думаю, час розподілився досить рівномірно. Мабуть, ми витратили приблизно однакову кількість часу. Але це також сталося, тому що ми представляли повідомлення, за якими просили висловити свою думку», - пояснив прем'єр Норвегії.
Водночас у Financial Times повідомили, що видання жодних змін вносити до своєї статті не буде.
«Ми відстоюємо принципи нашої журналістики», - відповів представник газети.
Розмова Путіна зі Стере та Стуббом — що відомо
Нагадаємо, що 27 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере провели телефонну розмову з Путіним.
Згодом європейські лідери одразу вийшли на зв’язок із Володимиром Зеленським. Президент України потім заявив, що європейські лідери передали Путіну чіткий сигнал щодо російських атак на українську енергетику.
Крім того, у ЗМІ з’явилася інформація, що Путін під час телефонної розмови з лідерами Фінляндії та Норвегії сказав, що Росія не відмовиться від мети захопити весь Донбас.