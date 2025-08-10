Британія та ЄС наполягають на припиненні вогню перед переговорами Путіна і Трампа

Девід Леммі / © Associated Press

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив віцепрезиденту США Джей Ді Венсу, що припинення вогню в Україні має відбутися перед будь-якими іншими кроками на шляху до миру.

Про це пише видання Wall Street Journal.

На зустрічі в Лондоні Леммі разом із представниками Франції, Німеччини, України та інших європейських країн наголосили, що їхній план має стати основою для переговорів у Алясці між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом 15 серпня.

Вони відкинули пропозицію російського президента про припинення вогню в обмін на українські території в Донецькій області.

Європейські країни та Україна напрацювали низку вимог, яких слід дотриматися до початку переговорів із Москвою. Серед них — запровадження припинення вогню до початку будь-яких перемовин, вимога, щоб Росія зробила територіальні поступки, співмірні з тими, яких може зазнати Україна, та гарантії безпеки, зокрема можливий вступ України до НАТО.

Лідери Британії та ЄС наголосили, що Росія має припинити обстріли України до початку мирних переговорів.

План був представлений Венсу особисто, а держсекретар США Марко Рубіо та інші офіційні особи, зокрема Кіт Келлог і Стів Віткофф, долучилися дистанційно.

«Майбутнє України не може вирішуватися без українців, які понад три роки борються за свою свободу та безпеку», — заявив президент Франції Еммануель Макрон у X (Twitter). Він додав: «Європейці також обов’язково будуть частиною рішення, адже це стосується їхньої безпеки».

Деякі європейські чиновники припустили, що якщо Україна погодиться передати Росії Донецький регіон, Москва повинна буде вивести війська з окупованих частин Запорізької та Херсонської областей.

Це означало б суттєву зміну позиції Києва, який раніше рішуче відкидав будь-які пропозиції відмовитися від територій.

Оголошення про зустріч Трампа з Путіним стало несподіванкою для України та її європейських союзників: Володимира Зеленського виключили з переговорів про майбутнє його країни.

Під час зустрічі з Венсом європейські представники підкреслили, що обговорення майбутнього Києва неможливе без присутності України за столом переговорів. Вони підтвердили свою готовність і надалі постачати зброю та допомогу країні.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст в коментарі The Telegraph заявив: «Деталі російської пропозиції передбачають чималі попередні поступки з боку України лише заради припинення вогню, яке майже ніколи не буває постійним, і жодних поступок з боку Росії. Зараз виглядає так, що Трамп догоджає Путіну, і це в будь-якому разі не найкращий вигляд».

Зустріч у суботу пройшла в маєтку Чівнінг, що належить Леммі, за ініціативи США. Вона відбулася невдовзі після телефонної розмови прем’єра Кіра Стармера із Зеленським про пропозицію Білого дому щодо «обміну територіями».

Даунінг-стріт повідомив, що обидва лідери визнали цю зустріч «важливим майданчиком для обговорення прогресу на шляху до справедливого й тривалого миру».

Путінський візит в Аляску наступної п’ятниці стане його першою поїздкою до США з часу зустрічі з Бараком Обамою на саміті ООН у Нью-Йорку у вересні 2015 року та першими особистими переговорами американського й російського лідерів від зустрічі Путіна з Джо Байденом у 2021 році.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що британський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що Велика Британія відіграватиме «повноцінну роль» у миротворчих зусиллях в Україні.