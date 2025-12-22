ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
2 хв

Лещенко зізнався, чи звільнили його та Подоляка з Офісу президента

Після відставки Єрмака Лещенко та Подоляк не залишили Офіс президента, а змінили посадовий статус.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Сергій Лещенко

Сергій Лещенко / © Facebook-сторінка Сергія Лещенка

Колишні позаштатні радники керівника Офісу президента України Андрія Єрмака — Сергій Лещенко та Михайло Подоляк — залишилися працювати в ОП. Тепер вони — радники Офісу президента.

Про це Лещенко повідомив у ефірі телемарафону.

Зміна посад в ОП відбулася кілька тижнів тому і особливих змін у роботі Офісу не сталося.

«Коли міняється керівництво — пішов глава Офісу, пішли його радники. Зараз немає глави Офісу, а я і Михайло Подоляк перепризначені на посади радники Офісу президента. Це рішення, якому вже не один тиждень, тому немає ніякої новини», — розповів Лещенко.

Він нагадав слова президента України Володимира Зеленського про те, що глава держави зараз сфокусований на темі переговорів про мир і питання кадрових призначень наразі не є пріоритетом його діяльності.

«Відповідно, поки Офіс функціонує в тому вигляді, як він функціонує останні тижні. (У моєму функціоналі — ред.) нічого не змінилося. А заступники голови Офісу, відповідальні за кожен напрямок, штатні посади, — бо і я, і Михайло Подоляк — позаштатні радники — а заступники і вертикалі під ними як працювали, так і працюють. Особливих змін у роботі Офісу не відбулося», — запевнив Лещенко.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на відповідь ОП на запит повідомило, що після відставки Єрмака всіх його штатних та позаштатних помічників і радників було звільнено з займаних посад. Зокрема, журналісти стверджували про звільнення Лещенка.

Дата публікації
Кількість переглядів
77
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie