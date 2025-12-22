Лещенко зізнався, чи звільнили його та Подоляка з Офісу президента

Сергій Лещенко / © Facebook-сторінка Сергія Лещенка

Реклама

Колишні позаштатні радники керівника Офісу президента України Андрія Єрмака — Сергій Лещенко та Михайло Подоляк — залишилися працювати в ОП. Тепер вони — радники Офісу президента.

Про це Лещенко повідомив у ефірі телемарафону.

Зміна посад в ОП відбулася кілька тижнів тому і особливих змін у роботі Офісу не сталося.

Реклама

«Коли міняється керівництво — пішов глава Офісу, пішли його радники. Зараз немає глави Офісу, а я і Михайло Подоляк перепризначені на посади радники Офісу президента. Це рішення, якому вже не один тиждень, тому немає ніякої новини», — розповів Лещенко.

Він нагадав слова президента України Володимира Зеленського про те, що глава держави зараз сфокусований на темі переговорів про мир і питання кадрових призначень наразі не є пріоритетом його діяльності.

«Відповідно, поки Офіс функціонує в тому вигляді, як він функціонує останні тижні. (У моєму функціоналі — ред.) нічого не змінилося. А заступники голови Офісу, відповідальні за кожен напрямок, штатні посади, — бо і я, і Михайло Подоляк — позаштатні радники — а заступники і вертикалі під ними як працювали, так і працюють. Особливих змін у роботі Офісу не відбулося», — запевнив Лещенко.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на відповідь ОП на запит повідомило, що після відставки Єрмака всіх його штатних та позаштатних помічників і радників було звільнено з займаних посад. Зокрема, журналісти стверджували про звільнення Лещенка.