Леся Забуранна: Ми напрацьовуємо законопроєкт, завдяки якому у Києві залишатиметься більше грошей

Для зменшення корупційних ризиків у Києві слід мати стратегію розвитку міста і прозору політику розподілу посад. Про це заявила народна депутатка від фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України, очільниця Київського міського партійного осередку Леся Забуранна.

Забуранна зазначила, що наразі мер Кличко призначає керівників комунальних підприємств, впливає на розподіл бюджетного фінансування і контролює процес виконання. Таким чином, можливостей контролювати владу в столиці немає. Тому політикиня пропонує розділити посади міського голови і голови КМДА задля формування перспективної стратегії розвитку Києва.

"Ми досі не розуміємо, чому немає генерального плану розвитку Києва. Генеральний план має влаштовувати людей і чітко збалансовувати будівництво, вирішення транспортних проблем. Маючи такий великий бюджет міста, чомусь не вирішуються проблеми столиці. Навіть Дарницька розв’язка, яку будують багато років, саме зараз завдяки програмі президента України "Велике будівництво" починає реалізовуватися після втручання центральної влади. Це важлива розв’язка для мешканців Лівого берега. Далі йдеться і про зелені локації, і зони відпочинку, які ми відстоюємо послідовно. Ми напередодні (9 червня) з активістами і місцевими мешканцями задля збереження зеленої зони біля озера Вирлиця, де зосереджені важкі виробництва, вийшли прибирати цей район і висаджувати там дерева. Людям набридла велика кількість торговельних центрів – вони хочуть комфортних умов для себе і своїх дітей", – зазначила народна депутатка.

Леся Забуранна повідомила, що цьогоріч Фонд регіонального розвитку виділив кошти на модернізацію заводу "Енергія", що дозволить киянам дихати чистішим і якіснішим повітрям.

Крім того, народна депутатка від фракції "Слуга народу" у Верховній Раді України нагадала і про інше болюче питання для киян: будівництво станцій метро у Києві, що має привести до розвантаження транспортних мереж. "Ми маємо намір встановити на що йшли кошти, в тому числі з державного бюджету, які не використали для спорудження метрополітену", – заявила Забуранна.

Політикиня наголосила, що команда "слуг" виступила проти "бездумної забудови", яка супроводжується відсутністю модернізації зовнішніх комунікацій. "Сьогодні відбувається підключення до робочих комунікацій. Гейзери, які ми спостерігаємо, є початком, якщо продовжувати бездумне підключення до цих мереж. Зараз робоча група, яку я очолюю, напрацьовує законопроєкт, який створить новий спеціальний фонд наповнення. Можливо, це буде збільшення податку на доходи фізичних осіб, який залишається в Києві. Ми зараз шукаємо з Мінфіном інструменти, щоб був новий Фонд, куди, можливо, залучатимуться іноземні інвестиції. Це вкрай важлива задача", – констатувала Забуранна.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання