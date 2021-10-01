Леся Забуранна пропонує збільшити прожитковий мінімум порівняно з тим, який пропонує уряд

Нардепка також пропонує виділити додаткові кошти на підвищення пенсій.

У проєкті державного бюджету на 2022 рік необхідно збільшити видатки за низкою соціальних статей. Таку думку на своїй сторінці у Фейсбук висловила Голова підкомітету з питань видатків державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Леся Забуранна.

"Готуючи свої пропозиції до проекту держбюджету, я, окрім іншого, користувалася даними Рахункової палати, яка вважає, що в урядовому законопроекті не враховані видатки на загальну суму 32,7 млрд грн. Відтак, я запропонувала збільшити розмір прожиткового мінімуму порівняно з тим, який пропонує уряд. У проекті держбюджету з 1 грудня 2022 року пропонується прожитковий мінімум у розмірі 2593 грн, я ж пропоную встановити його на рівні 3359 грн. Це дозволить нам забезпечити більш справедливу соціальну політику держави", - зазначила вона.

Леся Забуранна також пропонує виділити додаткові кошти на підвищення пенсій.

"Ми мусимо полегшити життя людей похилого віку, а відтак, я запропонувала додатково до передбачених урядом 200 млрд грн. виділити ще майже 65 млрд грн. на фінансування дефіциту Пенсійного фонду", - повідомляє народна депутатка.

Окремо Леся Забуранна зупинилася на питанні виплати субсидій населенню на тлі здорожчання природного газу.

"На наступний рік уряд пропоную закласти на субсидії 38 мільярдів гривень, що на 5 мільярдів більше, ніж у поточному році. Тому я, як народний депутат, внесла на розгляд Верховної Ради кілька поправок до проекту держбюджету – зокрема, й пропозицію збільшити видатки на оплату субсидій – на майже 2,5 млрд грн. Якщо ж протягом наступного бюджетного року виникне потреба у додаткових коштах, переконана, що уряд їх знайде, а парламент, як і цьогоріч, підтримає його, проголосувавши зміни до бюджету", - повідомляє вона.

За словами Лесі Забуранної, окремої уваги вимагають иакож державні програми зі створення безбар’єрного простору та організація відпочинку дітей у молодіжних таборах "Артек" і "Молода гвардія".

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