"Ліберали", "головорізи" і "нормальні": російський опозиціонер припустив, хто може прийти до влади в РФ після Путіна

На його думку, каталізатором політичних змін в Росії стане військова поразка у війні з Україною.

Влада в Росії не зміниться шляхом голосування, альтернативою Путіну можуть бути тільки люди, що володіють силою.

Таку думку висловив ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов, інформує FREEДОМ.

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"Немає в Росії голосування вже дуже давно, і не буде його до моменту, поки ця влада не зміниться. І після того, як вона зміниться, ще пройде якийсь час, перш ніж голосування це станеться, тому що необхідно вибудувати наново всю політичну систему, наново створити політичні партії, наново запустити політичні процеси. Це кілька років. Ну, згадайте, як це було в Німеччині після Другої світової війни, чотири роки зайняв цей процес перезавантаження політичної системи. І в Росії все буде те саме, тим більше, що країна велика. Тільки сила. І, відповідно, єдині, хто може бути альтернативою — це ті, хто володіють силою", — вважає Пономарьов.

За словами російського опозиціонера, існує три варіанти завершення путінського режиму.

Перший сценарій: прихід до влади в РФ "умовних системних лібералів" без зміни політичної системи. Політик вважає, що так звані "ліберали" можуть піти на поступки Україні, але реванш в РФ обов'язково відбудеться.

"З цієї гнилі обов’язково виросте новий Путін, який обов’язково повернеться", — сказав Пономарьов.

Другий сценарій: прихід до влади "запеклих головорізів".

"Тобто ще більше жорстокості, ще більше крові і ще більше насильства. Цей сценарій буде зовсім кривавим. Щоправда, він дуже швидкоживучим буде, тому що ця система нежиттєздатна. Вона точно не буде підтримана російськими елітами. Тому в цей сценарій я не вірю", — зазначив Пономарьов.

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Третій сценарій: "нормальні сили, які визрівають саме в Україні і які спроможні вибудувати демократичне суспільство в Росії".

На його думку, каталізатором політичних змін в Росії стане військова поразка у війні з Україною.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія хоче нав'язати Україні так званий "корейський варіант" врегулювання війни.

Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун вважає, що РФ через низку проблем починає "сипатися" зсередини.

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