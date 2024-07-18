Лідер демократів у Сенаті запропонував Байдену відмовитися від участі у виборах — ЗМІ

Нещодавно з'явилася інформація про можливе падіння підтримки чинного президента США Джо Байдена серед провідних діячів Демократичної партії. Ця новина викликала значний резонанс у політичних колах США.

Згідно з багатьма джерелами, пов’язаними з Демократичною партією, підтримка президента Джо Байдена з боку обраних лідерів партії падає. Як сказав анонімний прихильник Байдена, який публічно захищав лідера США після його виступу на дебатах, "незабаром Байден побачить, як весь картковий будиночок впаде".

Про це пише ABC News з посиланням на офіційних представників Демократичної партії США.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер відвідав Байдена в Рехобот-Біч, штат Делавер 13 липня. Невдовзі після зустрічі офіс Шумера оприлюднив заяву, в якій говорилося лише: "Я сидів із президентом Байденом сьогодні вдень у Делавері; у нас була хороша зустріч".

Зустріч не привернула особливої ​​уваги, оскільки сталася незадовго до замаху на колишнього президента Дональда Трампа в Пенсільванії того ж дня.

Обізнане джерело, близьке до обох чоловіків, повідомило, що Шумер мав відверту розмову з Байденом, стверджуючи, що найкраще було б, якби Байден вибув із президентських перегонів 2024 року.

Коли його запитали про це, речник Шумера відмовився коментувати деталі зустрічі, сказавши лише, що "лідер Шумер передав точку зору своєї фракції".

Пізніше прес-секретар Байдена додав: "Якщо джерелом ABC не є Чак Шумер або президент Джо Байден, повідомлення є марними припущеннями. Лідер Шумер передав погляди своєї фракції безпосередньо президенту Байдену в суботу".

Джерело, знайоме з цією справою, повідомило ABC News, що лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс висловив схожу точку зору безпосередньо Байдену, припустивши, що він повинен вийти з перегонів.

Відповідаючи на запитання про це, речник Джеффріса сказав ABC News: "Лист, надісланий лідером Хакімом Джеффрісом своїм колегам-демократам, говорить сам за себе. Це була приватна розмова, яка залишиться приватною".

У цьому листі, датованому 12 липня, Джеффріс сказав демократам Палати представників: "У моїй розмові з президентом Байденом я прямо висловив всю широту розуміння, щирих поглядів і висновків щодо шляху вперед, яким партійні збори поділились останній час разом".

У листі Джеффріс не згадував, закликав він Байдена вийти з перегонів чи залишитися.

"Президент сказав обом лідерам, що він висунутий від партії, він планує перемогти і з нетерпінням чекає співпраці з ними обома, щоб виконати свій 100-денний план для допомоги працюючим сім’ям", — сказав речник Білого дому Ендрю Бейтс.

Байден продовжує користуватися сильною підтримкою деяких впливових і впливових діячів Демократичної партії, зокрема сенатором Берні Сандерсом від Вермонту та конгресменом Александрією Окасіо-Кортез від Нью-Йорка.

Нагадаємо, раніше CNN також писало, що ексспікерка Палати представників Ненсі Пелосі у приватній розмові сказала президенту США Джо Байдену, що той, за результатами опитувань, не може перемогти Дональда Трампа на президентських виборах.

Сам Байден заявив, що відмовиться від президентських перегонів, якщо матиме серйозні проблеми зі здоров'ям. До речі, невдовзі після цієї заяви у президента виявили коронавірус.

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