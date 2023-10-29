Лідер ХАМАСу хоче обміняти заручників на в'язнів з ізраїльських в’язниць

Лідер ХАМАСу у секторі Гази пропонує обміняти заручників на в'язнів ізраїльських в’язниць.

Про це інформує BBC.

Зокрема, лідер ХАМАСу у Газі Яхья Сінвар запропонував звільнити всіх заручників, які утримуються в секторі Гази, в обмін на всіх ув'язнених членів ХАМАСу в ізраїльських в'язницях.

Це був перший коментар з початку військових дій 7 жовтня.

У заяві на офіційному сайті угруповання Сінвар написав: «Ми готові до негайної угоди щодо обміну, яка включає звільнення всіх ув'язнених сіоністського ворога в обмін на звільнення всіх заручників, які перебувають у руках сил опору».

Нагадаємо, ізраїльська армія повідомляє про розширення наземних операцій і закликає палестинців негайно пересуватися на південь.

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