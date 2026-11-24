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Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів заступник голови Нацполіції — начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов.

За словами Нєбитова, на записах лідер «Хімпрому» називає Татарова «товарищ с ОП, который нас почему-то не любит». «Там звучить значно грубіше», — додав він. Якщо слідчі дозволять, ці записи оприлюднять.

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Згадки на записах про Татарова «на вершині» Нєбитов назвав помстою за зруйновані злочинні проєкти.

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«Документування таких злочинних груп міжнародного масштабу потребує допомоги різних органів влади, координації між ними, єдиної позиції — якщо хочете, це можна назвати політичною волею», — наголосив він.

За зняття Торгала з посади пропонували $2 млн через посередників. Підписати наказ міг лише тодішній голова Нацполіції Іван Вигівський (нині — міністр внутрішніх справ), але цього не сталося. За словами Нєбитова, Буркіна його оточення «розводило» на гроші, а Торгало, якому надходили прямі погрози, не тільки зберіг посаду, а і став генералом поліції.

Структуру «Хімпрому» поліція системно розкладала з 2023 року у співпраці з американським Управлінням боротьби з наркотиками (DEA). Також створили спільні слідчо-оперативні групи з правоохоронцями Албанії, Казахстану, Литви, Латвії та Чехії, затримавши понад 50 учасників. Щодо екстрадиції Буркіна поліція зараз працює з DEA та Мексикою — його двічі оголошували в міжнародний розшук за червоними картками Інтерполу.

Буркін заявив про готовність співпрацювати з НАБУ та САП. Нєбитов припускає, що так він хоче замість підозрюваного отримати статус викривача або інший статус, який дозволить йому уникнути кримінальної відповідальності за іншими статтями. «Я думаю, що це не робоча ситуація і він це не реалізує», — сказав він.

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Нацполіція повідомила Єгору Буркіну про підозру в замовленні та організації насильницьких злочинів, а також створенні вербувальних кол-центрів. Йдеться про створення злочинної організації, вимагання, умисне знищення майна, наркоторгівлю (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 307 ККУ).

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