Лідер Китаю Сі Цзіньпін залишається при владі ще на п’ять років

Сі Цзіньпіна затвердили лідером Китаю ще на п'ять років.

Сі Цзіньпін залишається лідером Китаю ще на п’ять років. Таке рішення затвердили 23 жовтня після ХХ зʼїзду Комуністичної партії, де внесли відповідні поправки до конституції.

Про це пишуть The Guardian та Reuters.

Сі Цзіньпін представив новий Постійний комітет Політбюро, вищого керівного органу Китаю, який складається з лояльних прихильників, закріпивши за собою "місце найвпливовішого правителя країни з часів Мао Цзедуна".

Під час промови глава КНР сказав, що "розвиток Китаю не може залишити світ, і світовий розвиток потребує Китаю".

Сі Цзіньпін також вчергове пригрозив Тайваню, заявивши про мету "великого омолодження китайської нації", для чого потрібне "поглинання острова".

2018-го глава КНР скасував обмеження на два президентські терміни, дозволивши собі правити безстроково.

Ескалація між Китаєм і Тайванем

2022 року напруження між Китаєм і Тайванем знову загострилося. Приводом став візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Китай критично відреагував на плани американських конгресменів і лідерки Конгресу відвідати Тайвань. 28 липня між очільниками Китаю та США відбулася більш ніж двогодинна розмова. Китайський лідер Сі Цзіньпін висловився так: "Ті, хто грає з вогнем, загинуть від нього. Є надія, що США чітко це зрозуміють".

Джо Байден наголошує, що США захищатимуть острів Тайвань у разі китайського вторгнення. У Тайвані попередили, що Китай вивчає досвід війни в Україні, розпочатої Росією, для розроблення власної стратегії "гібридної війни" проти Тайваню.

Начальник військово-морських операцій США, адмірал Майкл Гілдей, заявив, що Збройні сили США повинні бути готові відповісти на можливе вторгнення Китаю до Тайваню вже цього року.

У Тайвані попереджають, що Китай вивчає досвід війни в Україні, розпочатої Росією на чолі з Путіним, для розробки власної стратегії "гібридної війни" проти Тайваню.

Читайте також: