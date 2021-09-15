Лідер Китаю відмовився від особистої зустрічі з Байденом — ЗМІ

У Білому домі поки не коментують публікацію.

Президент США Джо Байден у телефонній розмові запропонував очільнику КНР Сі Цзіньпіну провести особисту зустріч, на що лідер Китаю відповів відмовою. У відповідь він запропонував Вашингтону пом'якшити риторику щодо Пекіна.

Про це повідомляє Financial Times.

За інформацією ЗМІ, яке посилається на знайомі з деталями розмови двох лідерів джерела, пропозиція зустрічі було озвучено в ході 90-хвилинної розмови між лідерами. Як відзначають джерела видання, Байден запропонував Сі Цзіньпіну провести очний саміт, але не зміг домогтися згоди. На думку ЗМІ, це призвело ряд офіційних осіб США до висновку, що Пекін продовжує вести жорстку гру з Вашингтоном.

"Президент США запропонував Сі провести саміт, щоб вийти з глухого кута в американо-китайських відносинах ... але лідер Китаю не прийняв його пропозицію і натомість наполіг на тому, щоб Вашингтон вибрав менш різкий тон відносно Пекіна", — пише ЗМІ.

За словами співрозмовників видання, адміністрація Байдена розцінювала спілкування двох лідерів країн як можливість перевірити, чи готовий Сі до серйозного взаємодії після того, як низка дипломатичних контактів між представниками США і КНР не принесла значного результату.

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