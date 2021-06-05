Лідер КНДР Кім Чен Ин вперше за місяць з'явився на публіці

Востаннє диктатора бачили на публіці 6 травня, коли він проводив фотосесію з сім'ями військових.
Лідер Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин в суботу, 5 червня, вперше за місяць з'явився на публіці.
Про це із посиланням на KCNA повідомляє Yonhap.
Зазначається, що північнокорейський диктатор головував на засіданні політбюро Трудової партії Кореї. Він обговорив, зокрема, скликання правлячої партії і організаційні питання.
За підсумками зустрічі було вирішено провести на початку червня пленарне засідання Центрального комітету партії, щоб ухвалити "додаткові державні заходи для вирішення невирішених проблем, актуальних для економічної роботи і життя людей".
"Позитивно оцінивши, що багато запланованих робіт прискорюються на довгостроковій основі ... генеральний секретар поінформував і проаналізував виконання основних політичних завдань в різних областях за перше півріччя", - йдеться у матеріалі KCNA.
Кім Чен Ин зауважив, що пленарне засідання проведуть для огляду загального стану справ за перше півріччя та вжиття заходів щодо виправлення помилок.
На зустрічі також обговорювалася структурна реорганізація відділів ЦК партії і порядок денний майбутнього пленуму.
Востаннє лідера КНДР бачили на публіці 6 травня, коли він проводив фотосесію з сім'ями військових після їхнього концерту. Як повідомлялося, це рекордний для Кім Чен Ина період відсутності в 2021 році.
Зауважимо, що Пхеньян досі стверджує про відсутність в країні випадків зараження COVID-19, хоча раніше надіслав запит на отримання майже двох мільйонів доз вакцини від коронавірусу.