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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Лідер Китаю заявив, що має з Путіним нові домовленості

Сі Цзіньпін повідомив про «плідні переговори» з Путіним, в результаті яких було досягнуто низку нових домовленостей.

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Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін / © Associated Press

Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що провів з Володимиром Путіним ґрунтовні та плідні переговори — лідери країн вийшли на низку нових домовленостей.

Про це китайський лідер сказав на пресконференції за підсумками зустрічі з російським диктатором у Москві 8 травня.

«Зараз ми з паном президентом провели вельми сприятливі переговори і вийшли на цілу низку нових важливих домовленостей. Ми підписали спільні заяви КНР та РФ про подальше поглиблення відносин всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії в нову епоху в ознаменування 80-річчя перемоги китайського народу у війні зі спротиву японській агресії, перемоги Радянського Союзу у Великій вітчизняній війні та утворення ООН», — розповів Сі.

Він додав, що «в нашій присутності відбувся обмін підписаними документами у солідній кількості, що послугує додатковим драйвером для розвитку двосторонніх відносин».

Голова КНР подякував Путіну за гостинний прийом.

Окрім того, як заявив віце-прем’єр Росії Олександр Новак, Путін та Сі у Кремлі обговорювали проект «Сила Сибіру-2». Вони дали вказівки прискорити його реалізацію.

Нагадаємо, Сі прилетів до Москви ввечері 7 травня для зустрічі з Путіним та участі у параді з нагоди російського Дня перемоги 9 травня. Китайський лідер та російський диктатор 8 травня провели зустріч. На її початку Путін заявив, уряди обох держав працюють над реалізацією всього масиву двосторонніх домовленостей. Президент РФ сказав, що Пекін і Москва розвивають зв’язки на благо народів обох країн і «не проти когось».

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