Лідер ліберальної партії Німеччини висловився проти вступу України до НАТО

Лідер ліберальної партії Німеччини висловився проти вступу України до НАТО

Крістіан Лінднер негативно відповів на запитання ведучого, чи потрібно надати Україні членство в Альянсі.

Голова німецької Вільної демократичної партії, яка може стати однією з учасниць правлячої коаліції, Крістіан Лінднер на передвиборних дебатах виступив проти вступу України до НАТО.

Таку заяву він зробив 23 вересня під час заключних передвиборчих дебатів в прямому ефірі телеканалу ARD, відповідаючи на запитання ведучого, чи потрібно надати Україні членство в альянсі.

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"Ні", - цитує видання Focus Лінднера.

Раніше в Німеччині неодноразово говорили, що питання вступу України в НАТО поки не стоїть на порядку денному.

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Раніше пані посол України у США Оксана Маркарова заявила, що Україні не потрібен статус основного союзника поза НАТО, оскільки його надають країнам, які не планують чи не можуть вступити до Альянсу.

Тим часом Зеленський запевняє, що Україна готова до вступу в НАТО і без нашої держави ані міцного Альянсу, ані ЄС не буде. Проте не усі європейські лідери підтримують наші прагнення.

У НАТО, як повідомлялося, наразі немає одностайного рішення щодо надання Україні Плану дій про членство, але Альянс продовжує дотримуватися політики "відкритих дверей".

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