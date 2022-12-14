Лідер німецької опозиції закликав Шольца "не ховатися за партнерами по НАТО" і допомогти Україні з танками

Мерц поклав на Шольца особисту відповідальність за гальмування з допомогою.

Лідер німецької позиційної партії "Християнсько-демократичний Союз" Фрідріх Мерц закликав федеральний уряд якнайшвидше надати Україні бойові танки та бронетранспортери.

Мерц у своєму Twitter 14 грудня звернувся до канцлера Олафа Шольца.

Опозиціонер поклав на Шольца особисту відповідальність за те, що до Україні не поставили необхідного озброєння.

"Навіть майже через десять місяців після початку війни, пане канцлере, ви все ще ховаєтеся за партнерами по НАТО, які нібито не хочуть ні того, ні іншого. Ми знаємо, що це не так. Переважно через вас особисто Україна не отримує цієї допомоги", – заявив політик.

За його словами, уряд міг би легко надати важку техніку українським ЗСУ. Натомість Шольц прикривається партнерами по Альянсу, зауважив Мерц

"Чим більше ми допоможемо, тим швидше закінчиться ця війна", - сказав він у відповідь на заяву уряду канцлера, пише Handelsblatt.

Нагадаємо, 7 грудня німецький уряд ухвалив перелік військової допомоги Україні. Німеччина передала Україні 24 одиниці самохідних установок, але без танків Leopard і Marder. Також планує надати ЗСУ шість або сім зенітних самохідних артилерійських установок Gepard.

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