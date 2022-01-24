Лідер партії Меркель закликав Німеччину надати зброю Україні

Новий очільник ХДС закликав Німеччину не блокувати підтримку України оборонною зброєю.

Лідер німецької опозиційної партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріх Мерц закликав офіційний Берлін не блокувати поставки озброєння Україні.

Про це політик написав у Twitter.

"Німеччина не повинна блокувати підтримку України оборонною зброєю — через відповідальність за нашу історію, і для забезпечення політичного мирного порядку в Європі, якого має дотримуватися і Росія" — зазначив Мерц.

Нагадаємо, що 22 січня цього року Фрідріх Мерц став новим головою ХДС, набравши 94% голосів. Мерц змінив на посаді Арміна Лашета.

Раніше новий канцлер Олаф Шольц заявив, що Берлін продовжить стратегію минулої влади і не постачатиме зброї Україні. Очільниця МЗС Німеччини також не підтримує ідею постачання зброї Україні.

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