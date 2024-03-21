Лідери демократів та республіканців наполягають на погодженні сенатської версії допомоги Україні - ЗМІ

Цей законопроєкт забезпечить Україну саме тим, чого їй так не вистачає – військовою технікою, боєприпасами, розвідувальною підтримкою, передовою зброєю та іншим.

Лідери демократів та республіканців у Сенаті наполягають на погодженні саме сенатської версії допомоги Україні та партнерам, яка вже пройшла голосування та отримала 70 голосів двопартійної підтримки.

Про це пише "Голос Америки".

Мітч Макконнелл, лідер республіканців у Сенаті заявив: "Якщо Конгрес виконає свою роботу, то американська зброя опиниться в руках українців, а ми тут, вдома, отримаємо сильніші військові потужності та оборонно-промисловий потенціал. Це також покаже, які висновки робить світ, дивлячись на першу повномасштабну війну в Європі із часів 45 року".

Кожен день, який додатковий пакет фінансування залишається законопроєктом, прийнятим лише в Сенаті, є "днем, якому посміхаються супротивники Америки", додав Макконнелл.

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Чак Шумер, лідер демократичної більшості в Сенаті, сказав: "Не буде перебільшенням сказати, що саме зараз виживання українського народу, доля американського лідерства у світі та шанси на перемогу Путіна багато в чому залежать від того, що найближчим часом зробить спікер Майк Джонсон. Це в його волі у будь-який момент винести на розгляд Палати представників двопартійний пакет допомоги, який 70 голосами погодили у Сенаті понад місяць тому".

Шумер нагадав, що цей законопроєкт забезпечить Україну саме тим, чого їй так не вистачає – військовою технікою, боєприпасами, розвідувальною підтримкою, передовою зброєю та іншим.

Нагадаємо, американські конгресмени закликають голосувати за допомогу Україні вже цього тижня. Інакше - це питання можуть розглянути тільки після 9 квітня.

Раніше The Hill з посиланням на сенаторів-республіканців повідомляло, що спікер Майк Джонсон обіцяв розблокувати допомогу Україні, але зі змінами. За його словами, проєкт для підтримки України відрізнятиметься від того, який ухвалив Сенат.

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