Лідери G7 ухвалять декларацію щодо боротьби з новими пандеміями

Текст декларації буде опублікований в завершальний день саміту.

Лідери країн Групи семи ухвалять в рамках саміту "сімки" декларацію, в якій пообіцяють спільно працювати над запобіганням нових руйнівних пандемій в майбутньому.

Про це заявила канцелярія британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Як вказується в повідомлення, документ буде мати однойменну назву з англійським містечком, де проводиться зустріч лідерів G7, — "Декларація Карбіс-Бей". У дискусіях щодо впровадження всеосяжного плану боротьби з пандеміями крім учасників G7 (Великобританія, Німеччина, Італія, Канада, США, Франція, Японія) візьмуть участь і лідери Австралії, Індії, Республіки Корея і ПАР, запрошені на саміт в якості гостей. Текст декларації буде опублікований в завершальний день саміту 13 червня.

В основу документа ляжуть рекомендації щодо запобігання нових епідемій, розроблені владою головуючої в цьому році в неформальному об'єднанні Великобританії, і заходи, вироблені спільно на робочій зустрічі лідерами G7. У їх числі заходи з скорочення часу на розробку вакцин від нових захворювань, включаючи їх розробку і ліцензування, до 100 днів, розширенню можливостей секвенування генома, а також щодо реформування та посилення Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Раніше ми писали про те, як відбувається перша з початку пандемії зустріч G7.

Напередодні саміту прем'єр Великобританії повідомив, його держава подарує бідним країнам сто мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Про масштабний план допомоги інших країнах світу заявив і президент США. Байден підтвердив, що Америка планує передати пів мільярда доз вакцин від компанії Pfizer-BioNTech майже сотні бідних країн. Робити це хочуть через глобальну ініціативу COVAX. Чи отримає вакцини України, і в якій кількості в Білому Домі поки не повідомили. "Наша мета — спільно зі Сполученими Штатами та іншими членами "Великої сімки" вакцинувати весь світ до кінця 2022", — повідомляє міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб.

Новини світу: як розпочався саміт "G7" і що лідери вже встигли обговорити

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