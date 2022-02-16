Лідери країн ЄС проведуть неофіційну зустріч щодо останніх подій в Україні: названо дату

Зустріч відбуватиметься протягом години перед самітом ЄС-Африка 17 лютого.

Лідери країн Євросоюзу 17 лютого збираються провести неофіційну зустріч щодо ситуації навколо України.

Про це у Twitter повідомив представник очільника Європейської ради Баренд Лейтс.

"Завтра (17 лютого - ред.) о 12:30 за місцевим часом (13:30 за Києвом - ред.) перед самітом ЄС-Африка відбудеться годинна неформальна зустріч членів Європейської ради щодо останніх подій, пов'язаних із Росією та Україною", — написав Лейтс.

Нагадаємо, Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що ЄС мобілізував додаткові 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для України.

Крім того, раніше очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність Брюсселя підтримувати Київ фінансово та посилювати співпрацю у сфері енергетики.

Відтак, Швеція разом із Британією, Канадою, Швейцарією і США запустила новий фонд для "зміцнення стійкості" України у південно-східному регіоні.

Крім того, Франція надала Україні 1,2 млрд євро програмного фінансування, проте з умовою, що ці кошти можуть бути використані на конкретні проєкти розвитку і лише після погодження французької сторони.

Читайте також: