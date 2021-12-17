Лідери країн Євросоюзу продовжили санкції проти Росії

Вони закликали Росію виконати свою частину угоди та розпочати виконання Мінських угод.
Учасники саміту Євросоюзу погодилися продовжити санкції щодо Росії.
Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель у Twitter.
"Лідери країн ЄС одноголосно погодилися пролонгувати економічні санкції проти Росії", — написав він.
Massive consequences & severe cost will follow if Russians further military action as Ukraine. #EUCO leaders unanimously agreed to roll over economic sanctions до Росії.— Charles Michel (@eucopresident) December 17, 2021
Вимагають на Росію, щоб керувати її частиною bargain і протікання з Minsk implementation. pic.twitter.com/uxeMXxM11u
"Ми закликаємо Росію виконати свою частину угоди і приступити до виконання Мінських угод", і підкреслив, що "якщо Росія здійснить подальші військові дії проти України, її чекають масовані наслідки і їй доведеться заплатити за це найвищу ціну", — йдеться у повідомленні.
Раніше лідери країн ЄС пообіцяли, що військовий напад Росії на Україну спричинить низку контрзаходів, включаючи скоординовані санкції проти Москви.
"Будь-яка подальша військова агресія проти України матиме масштабні результати та дорогі наслідки, включаючи обмежувальні заходи, скоординовані з партнерами", — зазначили в ЄС.
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