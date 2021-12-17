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Лідери країн Євросоюзу продовжили санкції проти Росії

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Лідери країн Євросоюзу продовжили санкції проти Росії

Associated Press

Вони закликали Росію виконати свою частину угоди та розпочати виконання Мінських угод.

Учасники саміту Євросоюзу погодилися продовжити санкції щодо Росії.

Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель у Twitter.

"Лідери країн ЄС одноголосно погодилися пролонгувати економічні санкції проти Росії", — написав він.

"Ми закликаємо Росію виконати свою частину угоди і приступити до виконання Мінських угод", і підкреслив, що "якщо Росія здійснить подальші військові дії проти України, її чекають масовані наслідки і їй доведеться заплатити за це найвищу ціну", — йдеться у повідомленні.

Раніше лідери країн ЄС пообіцяли, що військовий напад Росії на Україну спричинить низку контрзаходів, включаючи скоординовані санкції проти Москви.

"Будь-яка подальша військова агресія проти України матиме масштабні результати та дорогі наслідки, включаючи обмежувальні заходи, скоординовані з партнерами", — зазначили в ЄС.

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