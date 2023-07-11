Лідери НАТО нарешті досягли спільної позиції щодо запрошення України до Альянсу — Reuters

У НАТО вирішили, що Україна отримає запрошення до Альянсу, "коли члени Альянсу дійдуть згоди, і будуть виконані умови".

Лідери НАТО досягли згоди щодо того, як визначити їхні майбутні відносини з Україною та її заявку на членство в Альянсі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що остаточне формулювання декларації щодо майбутнього членства України говорить про те, що НАТО "зможе надіслати запрошення приєднатися до Альянсу, коли члени Альянсу погодяться і будуть виконані умови".

Крім того, генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що лідери країн Альянсу таки погодилися скасувати ПДЧ (План дій щодо членства) для України.

Зазначимо, у "Інтерфакс-Україна" з посиланням на власні джерела повідомили, що текст фінального комюніке з саміту НАТО у Вільнюсі може бути змінено в останню мить.

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