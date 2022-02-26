Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Лідери Польщі, Литви та Німеччини зустрінуться в Берліні в суботу: говоритимуть про санкції проти Росії

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Лідери Польщі, Литви та Німеччини зустрінуться в Берліні в суботу: говоритимуть про санкції проти Росії

Associated Press

ЄС повинен запровадити ще жорсткіші санкції проти РФ, вважають у Польщі.

Лідери Польщі, Литви та Німеччини зустрінуться в Берліні в суботу, щоб обговорити про ще жорсткіші санкції проти Росії.

Про це повідомив у Twitter речник уряду Польщі Пьотр Мюллер.

"З ініціативи прем’єр-міністра Моравецького сьогодні в Берліні відбудеться зустріч. Прем’єр-міністр Польщі Моравецький разом із президентом Литви проведуть переговори з канцлером Німеччини. Європейський Союз повинен негайно прийняти пакет безжально жорстких санкцій проти Росії", - написав Мюллер. 

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо:

Зеленський закликав не вірити фейкам

Зеленський закликав не вірити фейкам
Наступна публікація