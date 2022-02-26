Лідери Польщі, Литви та Німеччини зустрінуться в Берліні в суботу: говоритимуть про санкції проти Росії

Лідери Польщі, Литви та Німеччини зустрінуться в Берліні в суботу: говоритимуть про санкції проти Росії

ЄС повинен запровадити ще жорсткіші санкції проти РФ, вважають у Польщі.

Лідери Польщі, Литви та Німеччини зустрінуться в Берліні в суботу, щоб обговорити про ще жорсткіші санкції проти Росії.

Про це повідомив у Twitter речник уряду Польщі Пьотр Мюллер.

"З ініціативи прем’єр-міністра Моравецького сьогодні в Берліні відбудеться зустріч. Прем’єр-міністр Польщі Моравецький разом із президентом Литви проведуть переговори з канцлером Німеччини. Європейський Союз повинен негайно прийняти пакет безжально жорстких санкцій проти Росії", - написав Мюллер.

Z inicjatywy premiera @MorawieckiM odbędzie się dzisiaj spotkanie w Berlinie. Premier @MorawieckiM wspólnie z prezydentem Litwy będą rozmawiać z kanclerzem Niemiec. Unia Europejska musi niezwłocznie przyjąć pakiet bezwzględnie twardych sankcji wobec Rosji ‼️ — Piotr Müller (@PiotrMuller) February 26, 2022

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