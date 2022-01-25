Лідери США, країн Європи, НАТО та євроінституцій зібралися, аби обговорити безпекову ситуацію через агресію РФ

Метою зустрічі було скоординувати колективну відповідь на агресивну поведінку Росії щодо України.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн взяла участь у предметній дискусії з президентом США Джо Байденом, президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі, президентом Польщі Анджеєм Дудою, прем’єр-міністром Борисом Джонсоном, президентом Європейської ради. Шарлем Мішелем і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це йдеться в заяві Єврокомісії.

Метою зустрічі було скоординувати колективну відповідь на агресивну поведінку Росії щодо України. Лідери поділилися оцінкою серйозності ситуації. Вони прагнуть, щоб дипломатія досягла успіху, але готуються до всіх можливостей.

Президент фон дер Ляєн підтвердила рішучу підтримку України з боку ЄС, яка включає новий пакет підтримки у розмірі 1,2 мільярда євро у вигляді пакету екстреної фінансової допомоги та 120 мільйонів євро у вигляді додаткових грантів.

Також триває робота над широким набором секторальних та індивідуальних санкцій у разі подальшої військової агресії Росії проти України.

Єврокомісія співпрацює з державами-членами та союзниками щодо ситуацій від енергетики до кібербезпеки.

Раніше у Держдепі США розповіли, що може бути стартом деескалації ситуації на кордоні Росії та України.