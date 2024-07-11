Лідери ЄС готують відповідь на "зовнішньополітичні прогулянки" Орбана до Москви - FT

Лідери Євросоюзу збирають спільну відповідь на "мирний візит" прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Москви. Його спроби проводити "позаштатну дипломатію" суперечать договорам блоку,

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.

Співрозмовники видання розповіли, що розмови про можливі заходи щодо Орбана обговорювалися на полях саміту лідерів НАТО 10 липня. Неофіційні групи лідерів ЄС допускали написання спільного листа до угорського прем'єра, в якому б чітко висловили своє обурення та вимагали б від нього припинити свої "несанкціоновані зовнішньополітичні прогулянки".

"Досить… Існує багато роздратування та дискусій щодо того, як дати відповідь", - сказало один із співрозмовників FT.

Інший заявив, що іншою пропозицією є скликання спеціальної зустрічі міністрів у справах ЄС, яка була б присвячена лише розгляду порушень Угорщини.

Видання пише, що під час зустрічі більшість різко засудила дії Орбана. Мовляв, він "поставив під загрозу" спільні цілі ЄС і порушив правила зовнішньополітичної солідарності.

Окрім того, прем'єр Бельгії Александер де Кроо повідомив Financial Times: коли передав головування Угорщині, Орбан сказав, що "зробить усе, щоб забезпечити безперервність і не підірвати результати бельгійського уряду".

"Очевидно, що він не цим займається. Те, як він поводиться, явно не відповідає договорам", - заявив де Кроо.

Своєю чергою, президент Євроради Шарль Мішель зазначив, що "єдність є передумовою бути сильним". Бо, наголосив політик, коли блок "розділений", він є слабким.

"Якщо нас намагаються розділити, то це не вперше… Ми повинні забезпечити, щоб інші 26 дотримувалися позиції і не були розділені будь-якими спробами посіяти сумніви чи якісь курйозні ідеї", - сказав Мішель.

Нагадаємо, 5 липня угорський прем'єр поїхав з "мирною місією" до Москви на зустріч з Путіним. Мовляв, він хоче "вислухати обидві сторони конфлікту".

Нові заяви Орбана, щодо перемовин про мир

Читайте також: