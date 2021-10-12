Лідери ЄС та Зеленський заявили, що Росія відповідальна за відсутність прогресу на Донбасі

Лідери ЄС та Зеленський заявили, що Росія відповідальна за відсутність прогресу на Донбасі

Зеленський подякував лідерам ЄС за санкції проти РФ, але наголосив, що список слід розширити.

Однією з головних тем обговорення саміту "Україна - ЄС" було питання координації кроків України та Євросоюзу для досягнення миру на Донбасі.

Про це заявив президент України на прессконференції.

"Однією з ключових тем саміту була координація кроків України та ЄС для досягнення миру на сході України. Разом з ЄС ми єдині в тому, що відповідальність за відсутність прогресу і світу на Донбасі в повній мірі лежить на Російській Федерації, яка беззастережно є стороною конфлікту" , - заявив український лідер.

Він подякував ЄС за санкції щодо Росії і закликав посилити їх.

"Ми вдячні ЄС, який з року в рік продовжує обмежувальні заходи щодо Росії. Потреба в посиленні санкцій тиску назріла давно", - сказав Зеленський.

Крім того, глава держави закликав додати до санкційних списків усіх, хто брав участь в організації та проведенні "виборів" до Держдуми в окупованому Криму і Севастополі, а також забезпечував участь в "голосуванні" жителів Донбасу.

За словами Зеленського, учасники саміту домовилися подвоїти зусилля зі звільнення 450 громадян України, утримуваних в РФ і на Донбасі.

Нагадаємо, голова українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна спільно зі своїми партнерами готова створювати Російській Федерації серйозні проблеми, щоб змусити її завершити війну на Донбасі.

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