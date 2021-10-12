Лідери ЄС та Зеленський заявили, що Росія відповідальна за відсутність прогресу на Донбасі

Зеленський подякував лідерам ЄС за санкції проти РФ, але наголосив, що список слід розширити.
Однією з головних тем обговорення саміту "Україна - ЄС" було питання координації кроків України та Євросоюзу для досягнення миру на Донбасі.
Про це заявив президент України на прессконференції.
"Однією з ключових тем саміту була координація кроків України та ЄС для досягнення миру на сході України. Разом з ЄС ми єдині в тому, що відповідальність за відсутність прогресу і світу на Донбасі в повній мірі лежить на Російській Федерації, яка беззастережно є стороною конфлікту" , - заявив український лідер.
Він подякував ЄС за санкції щодо Росії і закликав посилити їх.
"Ми вдячні ЄС, який з року в рік продовжує обмежувальні заходи щодо Росії. Потреба в посиленні санкцій тиску назріла давно", - сказав Зеленський.
Крім того, глава держави закликав додати до санкційних списків усіх, хто брав участь в організації та проведенні "виборів" до Держдуми в окупованому Криму і Севастополі, а також забезпечував участь в "голосуванні" жителів Донбасу.
За словами Зеленського, учасники саміту домовилися подвоїти зусилля зі звільнення 450 громадян України, утримуваних в РФ і на Донбасі.
Нагадаємо, голова українського Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна спільно зі своїми партнерами готова створювати Російській Федерації серйозні проблеми, щоб змусити її завершити війну на Донбасі.