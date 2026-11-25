НАТО не блокуватиме Балтійське море / © Фото з відкритих джерел

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Президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере 27 жовтня зателефонували Владіміру Путіну, щоб запевнити його: НАТО не має наміру блокувати Балтійське море. Перед цим вони скористалися допомогою неназваного російського олігарха, який має безпосередній зв’язок із Кремлем.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на людей, обізнаних із перебігом контактів.

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Чому Балтійське море стало небезпечною точкою протистояння

Балтійське море перетворилося на один із потенційних осередків масштабного конфлікту між Росією та Заходом. Через нього проходить понад 60% російського морського експорту нафти, який забезпечує значну частину доходів Москви. Водночас акваторію оточують країни НАТО, що створює для Росії ризик втрати важливого торговельного маршруту.

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Напруження посилилося через спроби західних країн зупиняти російські танкери так званого тіньового флоту, за допомогою якого Москва обходить санкції. Від кінця 2024 року такі судна щонайменше 14 разів затримували або брали на абордаж, причому десять випадків сталися на початку 2026 року. Однак у Балтійському морі такі операції фактично припинилися після того, як російський флот почав протидіяти західним кораблям, які намагалися зупиняти танкери.

За інформацією західних посадовців, російські військові кораблі, озброєні ракетами з ядерними боєголовками, отримали наказ супроводжувати нафтові танкери та не допускати їхнього огляду західними військовими й береговою охороною. Лише за трохи понад рік німецька берегова охорона зафіксувала 260 таких супроводів у Балтійському та Північному морях.

У травні Росія ухвалила законодавство, яке дозволяє застосовувати військову силу для захисту комерційних суден. Також Москва посилила оборону Калінінграда, розмістивши там безпілотники, потужні радари й обладнання для радіоелектронної боротьби.

У серпні Путін назвав спроби Заходу протидіяти російським танкерам «піратством і бандитизмом» та пригрозив військовою відповіддю. А у вересні Кремль передав НАТО письмове попередження про готовність завдати превентивних ядерних ударів для захисту своїх інтересів у Балтійському морі навіть без нападу на російську територію. Про цей ультиматум раніше повідомляло Reuters.

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Як російський олігарх допоміг вийти на Путіна

Західні посадовці намагалися переконати Москву, що НАТО не планує блокувати Балтійське море. Фінляндія навіть викликала російського посла, щоб знизити напруження. Однак Стубб побоювався, що ці сигнали не доходять безпосередньо до Путіна.

Тоді фінська сторона вирішила скористатися допомогою російського олігарха, який мав безпосередній канал зв’язку з Кремлем. Чоловік приїхав до Норвегії, де провів консультації з високопосадовцями, а потім повернувся до Москви, щоб особисто передати Путіну послання. Імені олігарха WSJ не розкриває.

За кілька днів Стубб і Стере провели телефонну розмову з російським президентом. Офіційно вони мали обговорювати завершення війни в Україні, однак окремою метою було розвіяти побоювання Кремля щодо можливої морської блокади.

«Ми не маємо наміру блокувати Балтійське море в мирний час, можете на це покластися, ми діятимемо відповідно до закону», — сказав Стубб Путіну під час розмови 27 жовтня, стверджують двоє людей, які були присутні під час контакту.

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Як повідомляло Reuters, розмова тривала близько 90 хвилин. Після неї Стубб і Стере також поговорили з президентом України Володимиром Зеленським. Ініціативу пояснювали необхідністю донести позицію Києва та Європи до Москви напередодні запланованих переговорів щодо завершення війни.

Після розмови Путін публічно похвалив фінського та норвезького лідерів, однак водночас заявив, що «хтось» хоче перетворити Балтійське море на аналог Ормузької протоки, де через конфлікт США та Ірану раніше виникали перебої з постачанням нафти. Він попередив: якщо протистояння зайде надто далеко, «переможців не буде».

Атака на російське судно знову загострила ситуацію

Домовленість про відсутність намірів блокувати Балтійське море перевірив на міцність нещодавній удар українських безпілотників по російському вантажному судну поблизу Фінляндії.

В інтерв’ю Bloomberg, опублікованому 24 листопада, Зеленський підтвердив атаку на судно «Спарта II». Президент пояснив, що корабель перевозив зброю, тому був законною військовою ціллю. За його словами, удар завдали в російських територіальних водах, однак після пошкодження судно почало дрейфувати та опинилося у фінських водах.

Фінські служби координували рятувальну операцію з російською стороною: пожежу на кораблі загасили, після чого росіянам дозволили відбуксирувати пошкоджене судно. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що атака посилила напруження в Балтійському морі, та закликав країни регіону вплинути на Україну, аби запобігти новим ударам.

Напруження в Балтійському регіоні зростає

Паралельно НАТО посилює присутність у регіоні та захист критичної інфраструктури. На початку листопада США направили до Балтійського моря 48 морських піхотинців, які мають працювати разом із фінськими військовими в межах місії Baltic Sentry. Їхнє завдання — виявляти гібридні загрози та підводні диверсії за допомогою безпілотників і прибережних сенсорів.

Після атаки на російське судно у Фінській затоці міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив про ризик поширення війни на Балтійське море. Водночас він визнав право України завдавати ударів по російських військових об’єктах, які використовуються для атак проти неї, та наголосив на важливості вільного судноплавства.

А 25 листопада російське МЗС звинуватило Естонію у спробах морської блокади Балтійського моря та заявило про перебування відносин двох країн на «межі відкритої війни». Приводом для дипломатичного демаршу стало, зокрема, рішення Таллінна закрити від 1 грудня пункти пропуску на кордоні з РФ. Москва також висунула інші звинувачення на адресу естонської влади, зокрема щодо спроб обмежити російське судноплавство.

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