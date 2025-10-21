Лідери Європи підтримали план Трампа щодо миру в Україні: що вирішили

Володимир Зеленськиий / © Associated Press

Реклама

Світові лідери виступили із спільною заявою на підтримку справедливого й тривалого миру, якого заслуговує український народ. Документ підписали президент Володимир Зеленський, прем’єр-міністри Великої Британії Кір Стармер, Італії Джорджа Мелоні, Польщі Дональд Туск, Норвегії Йонас Гар Стьоре, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, президент Фінляндії Александер Стубб та інші.

Про це пише GOV.UK.

У спільному зверненні лідери наголосили, що підтримують позицію президента США Дональда Трампа про необхідність негайного припинення бойових дій. Згідно з їхнім баченням, поточна лінія зіткнення може стати основою для початку мирних переговорів. При цьому сторони підтвердили, що не визнають жодних змін міжнародних кордонів, здобутих силою.

Реклама

У заяві підкреслено, що Росія систематично затягує процес перемовин, тоді як Україна залишається єдиною стороною, яка справді прагне миру. Лідери наголосили на необхідності посилити тиск на російську економіку та оборонну промисловість, щоб змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

Країни-учасниці заявили про розробку механізмів, які дозволять використати заблоковані суверенні активи Росії для фінансування відбудови та обороноздатності України.

Очікується, що лідери зустрінуться цього тижня під час засідання Європейської ради та у форматі «Коаліції за мир», де обговорять подальші кроки для досягнення стійкого миру та підтримки України.

Нагадаємо, на тлі активізації переговорного процесу між Росією та Україною, експерти попереджають про значні ризики зриву домовленостей. Як зазначив політолог, хоча сторони стоять «за пів кроку до миру», цей етап може розтягнутися на місяці чи роки.

Реклама

За його словами, станом на зараз позиції сторін діаметрально протилежні: Путін наполягає, що лінія фронту не дорівнює лінії розмежування, тоді як Трамп заявляє протилежне. Політолог вважає, що нові вимоги з боку Кремля можуть поставити під загрозу сам факт підписання угоди. Денисенко припустив, що Путін може «витягнути з рукава будь-які нові „хотєлки“», наприклад, вимогу до України повністю згорнути ракетну програму, і тим самим зірвати домовленості, підсумувавши, що «гойдалки лише вчора почалися».