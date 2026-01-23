Лідери ЄС ухвалили висновки про стосунки зі США: що зміниться

Дональд Трамп. / © Associated Press

Лідери держав-членів ЄС ухвалили висновки щодо стосунків Євросоюзу та США. Документ було підписано під час неформального засідання Європейської ради

Про це повідомляє "ЄП".

Саміт лідерів ЄС, присвячений трансатлантичним відносинам, завершився вночі проти 23 січня та затвердив висновки.

"ЄС та США здавна є партнерами та союзниками… Ми вважаємо, що відносини між партнерами та союзниками мають будуватися на основі доброзичливості і поваги", – йдеться в документі, який є у розпорядженні видання.

У тексті наголошується на тому, що що Європа і Сполучені Штати Америки "мають спільний інтерес у безпеці Арктичного регіону, зокрема через співпрацю в межах НАТО".

"У цьому контексті хочу бути абсолютно чітким: Королівство Данія та Гренландія мають повну підтримку Європейського Союзу. Лише Королівство Данія та Гренландія можуть ухвалювати рішення з питань, що стосуються Данії та Гренландії", – йдеться у документі.

Водночас зазначається, що оголошення про відсутність додаткових тарифів США щодо Європи “є позитивним". Інакше це було б несумісним з торговельною угодою між ЄС і Штататми.

Також повідомляється, що Євросоюз "відстоюватиме свої інтереси та захищатиме себе, свої держави-члени, своїх громадян і свої компанії від будь-яких форм примусу – він має для цього необхідні повноваження та інструменти і застосує їх за потреби".

"Ми залишаємося готовими й надалі конструктивно взаємодіяти зі Сполученими Штатами з усіх питань спільного інтересу. Зокрема, щодо створення умов для справедливого та тривалого миру в Україні", – йдеться у висновках Євроради.

Згадали європейські лідери і “Раду миру”, утворену американським президентом Дональдом Трампом. Вони наголошують, що мають "серйозні сумніви щодо низки елементів” статуту. Зокрема, стосовно мандату, управління та сумісності зі Статутом ООН.

"Ми готові працювати разом зі США над імплементацією всеосяжного Плану миру для Гази, за умови, що “Рада миру” виконуватиме свою місію як перехідна адміністрація відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 2803", – наголосили вони.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що новостворена ним Рада миру може в майбутньому замінити ООН. Цю організацію американський лідер вважає не ефективною. Водночас в ООН відповіли на критику Трампа та наголосили, що надалі керуватимуться своїм Статутом та не хвилюються через появу нових структур на кшталт анонсованої Трампом.