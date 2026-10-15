Володимир Зеленський / © ТСН

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Європейські лідери приголомшені відвертими та жорсткими висловлюваннями президента України Володимира Зеленського на адресу очільника Білого дому Дональда Трампа. На майбутньому саміті в Брюсселі дипломати ЄС планують попросити українського лідера стримати публічну критику Вашингтона.

Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на власні джерела серед європейських посадовців.

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Приводом для занепокоєння в Брюсселі стало інтерв’ю Зеленського виданню FT, у якому він безкомпромісно розкритикував нещодавню угоду Трампа з Росією щодо імпорту дизельного пального, засудив небезпечні обмеження у передачі американських розвідданих Україні та заявив, що лідер США виявляє симпатію до автократичних режимів.

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За даними видання, така відверта оцінка викликала шок серед лідерів країн ЄС. У п’ятницю під час зустрічі з українським президентом у Брюсселі вони мають намір передати йому «співчутливе, але тверде» застереження.

«Можливо, це і правда, але далеко не завжди її потрібно озвучувати вголос», — цитує FT одного з високопосадовців Євросоюзу.

У Брюсселі побоюються, що відкрита публічна конфронтація між Києвом та Вашингтоном може остаточно зіпсувати відносини з адміністрацією Трампа та поставити під загрозу залишки військової й розвідувальної співпраці зі США, яка є критично важливою для України на нинішньому етапі війни.

«Почуваюся зрадженим»: Зеленський різко відповів Трампу через угоду з Путіним

Раніше президент Володимир Зеленський поскаржився, що його американський колега Дональд Трамп займає «неправильну сторону» в російсько-українській війні. Також Зеленський зізнався, що почувається зрадженим. Про це він заявив в інтерв’ю британському телеведучому Піту Моргану.

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Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп позитивно висловився про домовленість щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки та подякував Путіну.

Сенатори-демократи США назвали повною зрадою України рішення адміністрації президента Дональда Трампа на шість місяців дозволити закупівлю російського дизельного пального в усьому світі. Також вони вважають таке рішення зрадою по відношенню до європейських союзників і національної безпеки Сполучених Штатів в цілому.

Також Зеленський різко розкритикував обмеження Starlink та назвав це серйозною помилкою.

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