Лідери Європи запрошені на зустріч до США: хто поїде із Зеленським до Трампа

Володимир Зеленський. / © Associated Press

На зустріч президента США Дональда Трампа і українським лідером Володимиром Зеленського, яка має відбутися 18 серпня у Вашингтоні, також запрошені лідери європейських країн.

Про це повідомили джерела The New York Times.

За даними неназваного співрозмовника Reuters, поки незрозуміло, які лідери будуть присутні на зустрічі.

Тим часом міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що цими вихідними європейські чиновники вирішать, чи супроводжуватимуть Зеленського під час візиту до США, пише Sky News.

На запитання, чи може німецький канцлер Фрідріх Мерц поїхати разом з українським президентом до Трампа, Вадефуль відповів, що багато європейців були б готові взяти участь у цьому візиті, якщо таке рішення буде ухвалене.

“Це буде узгоджено цими вихідними. Готовність Фрідріха Мерца взяти на себе відповідальність очевидна. Він дуже чітко продемонстрував це останніми днями”, - наголосив очільник МЗС Німеччини.

Нагадаємо, 16 серпня Трамп після саміту на Алясці мав "тривалу" розмову телефоном із Зеленським. Стало відомо, що український лідер вирушить до США у понеділок, 18 серпня.

На сьогодні призначена зустріч "коаліції охочих". Європейські союзники Києва зустрінуться, щоб обговорити ситуацію перед зустріччю Зеленського з Трампом. У відеоконференції братимуть участь президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.