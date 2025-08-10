Лідери Євросоюзу закликали Трампа захистити інтереси України

Прапори Євросоюзу / © Associated Press

Лідери країн Європейського Союзу та глава Єврокомісії закликали президента США Дональда Трампа під час майбутніх переговорів з диктатором Путіним захищати інтереси України та Європи.

Про це йдеться у спільній заяві лідерів ЄС та президента Єврокомісії.

У документі зазначається, що переговори з Росією мають відбуватися виключно в умовах перемир’я.

«Ми розділяємо переконання, що дипломатичне рішення має забезпечити захист життєво важливих інтересів безпеки України та Європи», — наголошується у заяві.

Лідери пояснили, що ці інтереси включають надійні та дієві гарантії безпеки.

«Вони дозволять Україні ефективно захищати свій суверенітет і територіальну цілісність», — додали автори документа.

У заяві підкреслюється, що ЄС твердо стоїть на боці України.

«Змістовні переговори можуть відбутися лише в умовах припинення вогню або послаблення інтенсивності бойових дій», — зазначили підписанти.

Вони також наголосили, що майбутнє України має визначати лише вона сама.

«Шлях до миру в Україні не може бути визначений без України. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можна змінювати силою. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів», — йдеться у заяві.

Документ підписали канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджі Мелоні, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Фінляндії Александр Стубб та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Раніше повідомлялося, що Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску, де мають відбутися переговори Дональда Трампа та Путіна.

Ми раніше інформували, що Володимир Зеленський заявив, що не бачить зрушень у позиції російської сторони.