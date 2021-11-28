Лікар Саакашвілі не виключила його присутність на судовому процесі: подробиці

Лікар Саакашвілі не виключила його присутність на судовому процесі: подробиці

Меню для експрезидента складено за узгодженням з ендокринологом.

Лікар експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі Ніно Гогорішвілі заявляє, що стан здоров'я його пацієнта задовільний і він готується до судового процесу.

Про це пише "Інтерфакс".

"Сьогодні стан пацієнта задовільний. Відзначається невелика слабкість. Лабораторні аналізи в рамках норми. Раціон розширений", — сказала вона у військовому госпіталі в Горі, куди раніше Саакашвілі був доставлений із тюремної лікарні після майже 50-денного голодування.

За її словами, меню для експрезидента складено за узгодженням з ендокринологом.

Гогорішвілі зазначила, що Саакашвілі "готується до суду".

При цьому, відповідаючи на запитання про те, чи буде готовий Саакашвілі бути присутнім на суді 29 листопада, вона сказала: "Думаю, буде".

Раніше спеціальна пенітенціарна служба Грузії кілька разів відмовлялася доставляти Саакашвілі до суду. У Мін'юсті Грузії пояснювали це міркуваннями безпеки та станом здоров'я експрезидента, який тоді перебував у тюремній лікарні та тримав голодування. Мін'юст та прокурори пропонували стороні захисту Саакашвілі, щоб він взяв участь у процесах дистанційно або щоб засідання суду проходили у пенітенціарній установі. Це викликало протест адвокатів, які вимагали дозволити експрезиденту бути присутнім у суді. Після переведення Саакашвілі до військового шпиталю в Горі міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що припинення Саакашвілі голодування може стати підставою для його присутності на судових процесах.

Тим часом опозиційна партія "Єдиний національний рух" закликала своїх прихильників зібратися 29 листопада перед будівлею Тбіліського міського суду, де має відбутися процес Саакашвілі.

Слід зазначити, що стан Саакашвілі погіршився через голодування. Він 50 днів відмовлявся від їжі після затримання у Тбілісі. За висновками лікарів тюремної лікарні, де він спочатку перебував, політик мав високу ймовірність розвитку епілепсії або коми, яка може закінчитися летальним результатом.

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