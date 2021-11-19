Лікар Саакашвілі оцінив стан здоров'я політика як тяжкий: деталі

Лікар вважає, що госпіталізація експрезидента до шпиталю у Горі недоцільна.

Особистий лікар експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе заявив журналістам, що стан здоров'я політика оцінюється як тяжкий.

Про це пише "Інтерфакс".

Міхеіл Саакашвілі лежить у реанімаційній палаті під моніторингом. Моя думка, його необхідно терміново госпіталізувати до багатопрофільної клініки. Зокрема, необхідно зробити МРТ мозку, але цього обладнання в тюремній клініці немає. У Тбілісі МРТ немає лише в кількох клініках. та військовому шпиталі міста Горі", — сказав Кіпшидзе.

Він додав, що госпіталізація експрезидента до шпиталю у Горі недоцільна, для підтримки його здоров'я необхідні приблизно 25 фахівців-медиків різних спеціальностей.

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Він підкреслив, що Саакашвілі у будь-який момент може знову втратити свідомість, а це загрожує в деяких випадках незворотними наслідками.

Своєю чергою у панівній партії "Грузинська мрія" заявляють, що питання можливої госпіталізації колишнього президента до багатопрофільної клініки вирішиться вже найближчим часом після консультацій з провідними фахівцями.

Нагадаємо, Саакашвілі раніше сьогодні, 18 листопада, знепритомнів під час зустрічі з адвокатами та був вивезений з кімнати для побачень на ношах. "Це була короткострокова втрата свідомості, був високий тиск і були нестабільні глікемічні показники. Він лежить у реанімації і там чергує реаніматолог ", — заявила лікарка.

Як зазначила лікар, причини короткочасної втрати свідомості Саакашвілі стануть відомими після проведення низки досліджень. Після реанімаційних заходів показники здоров'я експрезидента Грузії стабілізувалися. "Параметри оксигенації, гемодинаміки та дихання в абсолютній нормі… Після короткострокових реанімаційних дій його стан стабілізувався", — додала вона.

Зазначимо, уповноважена Верховна Рада України з прав людини Людмила Денісова уточнила, що згідно з висновком комісії, стан Саакашвілі оцінюється як критичний і його негайно потрібно перевести у відділення інтенсивної терапії мультифункціонального стаціонару, умовам якого не відповідає медзаклад в'язниці №18.

Нагадаємо, через погіршення здоров'я у понеділок, 8 листопада, Міхеіла Саакашвілі перевели із в'язниці №12 у Руставі до Глданської тюремної лікарні №18.

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