Лікар Саакашвілі закликав МОЗ Грузії перевести експрезидента до цивільної клініки

Він стверджує, що Саакашвілі мав високий тиск.

Особистий лікар затриманого експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі Ніколоз Кіпшидзе просить грузинське МОЗ провести зустріч із консиліумом (багатопрофільною групою лікарів, яка спостерігає за станом здоров'я Саакашвілі) для розв'язання питання його переведення до цивільної клініки.

Про це пише "Інтерфакс".

"Так продовжувати не можна, так що, закликаю міністерство охорони здоров'я, зустрітися з консиліумом і вирішити, що ми робимо з нашим президентом, переводимо до цивільної лікарні чи ні", — сказав Кіпшидзе журналістам після відвідин Саакашвілі, який продовжує голодування, в тюремній лікарні.

За його словами, стан експрезидента "сьогодні був гіршим, ніж учора". Він зазначив, що показники калію в крові відзначалися на критично низькому рівні, і Саакашвілі мав високий тиск.

Нагадаємо, з'явилося відео, як напівоголеного Саакашвілі силою доставляли до тюремної палати лікарні.

Як повідомлялося, 1 жовтня в Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним ув'язненим та оголосив голодування.

Через погіршення здоров'я у понеділок, 8 листопада, Міхеїла Саакашвілі перевели із в'язниці №12 у Руставі до Глданської тюремної лікарні №18.

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