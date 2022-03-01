Лікарка від Бога: російські терористи розстріляли медикиню з дитячого кардіоцентру

Авто медикині розстріляли окупанти, коли вона везла пораненного племінника до лікарні.

Російські терористи 1 березня забрали життя медикині, лікарки-анастезіологині Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Марини Калабіної.

Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

"Її авто розстріляли, коли вона везла пораненого племінника до лікарні з села Кухарі на Київщині. Це нелюди, терористи, і це точно не має залишитись безкарним", - написав Ляшко.

Очільник МОЗ зауважив, що ще зранку звертався до російських медиків із закликом засудити дії тирана, вийти на площі з вимогою зупинити війну і стати на захист колег, українських медиків. Але увечері від куль окупантів загинула чергова українка-медикиня.

"Увечері - чергова смерть лікаря, і мої слова: ідіть ви окупанти на х*й разом із своїм кораблем! Ми вам цього не пробачимо", - емоційно висловився Ляшко.