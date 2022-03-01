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Лікарка від Бога: російські терористи розстріляли медикиню з дитячого кардіоцентру

Лікарка від Бога: російські терористи розстріляли медикиню з дитячого кардіоцентру

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Лікарка від Бога: російські терористи розстріляли медикиню з дитячого кардіоцентру

Віктор Ляшко/Facebook

Авто медикині розстріляли окупанти, коли вона везла пораненного племінника до лікарні.

Російські терористи 1 березня забрали життя медикині, лікарки-анастезіологині Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії Марини Калабіної.

Про це повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

"Її авто розстріляли, коли вона везла пораненого племінника до лікарні з села Кухарі на Київщині. Це нелюди, терористи, і це точно не має залишитись безкарним", - написав Ляшко.

Очільник МОЗ зауважив, що ще зранку звертався до російських медиків із закликом засудити дії тирана, вийти на площі з вимогою зупинити війну і стати на захист колег, українських медиків. Але увечері від куль окупантів загинула чергова українка-медикиня.

"Увечері - чергова смерть лікаря, і мої слова: ідіть ви окупанти на х*й разом із своїм кораблем! Ми вам цього не пробачимо", - емоційно висловився Ляшко.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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