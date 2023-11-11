Лікарня оточена ізраїльським танками: що відбувається в Секторі Гази 

Мустафа аль-Кахлут, який очолює лікарню «Аль-Наср» і педіатричну лікарню «Аль-Рантісі» на півночі Гази, повідомив CNN, що вони були оточені, і попросив Червоний Хрест допомогти в евакуації.

"Ми повністю оточені, біля лікарні стоять танки, і ми не можемо піти", - сказав аль-Калут.

Лікарняний комплекс знаходиться неподалік від району Шейх Радван і табору Аль-Шаті, де Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) і ХАМАС окремо повідомляли про наземні бої. «У нас немає електрики, немає кисню для пацієнтів, у нас немає ліків і води», — сказав аль-Кахлут.

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Його заклик прозвучав після того, як повідомили про протести біля кількох інших лікарень на півночі Гази, включаючи лікарню Аль-Шіфа в місті Газа, найбільший медичний заклад на території.

Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявив, що Аль-Шіфа «піддається бомбардуванню», додавши, що 20 лікарень у секторі Газа «не працюють».

Відповідаючи на запитання про потенційний ізраїльський авіаудар по лікарні Аль-Шіфа, речниця ВООЗ Маргарет Гарріс сказала на брифінгу: «Я не знаю подробиць щодо Аль-Шіфа, але ми знаємо, що вони піддаються бомбардуванню».

Нагадаємо, що раніше ізраїльські військові заявили, що причиною удару по лікарні Аль-Шіфа став снаряд, який впав з осічкою, випущений з території Сектора Гази.

«Раніше сьогодні ЦАХАЛ отримав повідомлення про влучний удар по лікарні Шифа в місті Газа. Керований ХАМАС медійний офіс у Секторі Газа негайно заявив, що це був удар, здійснений ЦАХАЛом», — сказав речник ЦАХАЛу підполковник Річард Хехт у заяві, надісланій журналістам.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що перевірка її операційних систем показала, що «снаряд, запущений терористичними організаціями всередині сектора Газа, влучив у лікарню Шифа».

Далі Гехт заявив, що снаряд був націлений на «війська ЦАХАЛу, які діяли поблизу».

Незрозуміло, що саме атакувало лікарню, але на відповідних відео видно поранених людей, які лежать на землі відкритої клініки.

Додамо, що також вважається, що терористична організація ХАМАС розташувала свій командний центр під лікарнею Аль-Шифа, який функціонує досі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль вперше оголосив гуманітарну паузу в Газі.

Крім того, ми раніше інформували, що ХАМАС втратив контроль над північною частиною Сектора Гази.

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