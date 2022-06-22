Ліквідація нардепа-колаборанта на Херсонщині: голова розвідки підтвердив факт підриву авто зрадника

За словами Буданова, поки розвідка з'ясовує, у якому стані Ковальов і чи взагалі він вижив після підриву.

На окупованій території Херсонської області дійсно підірвали автомобіль нардепа-колаборанта Олексія Ковальова.

Це підтвердив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Я можу підтвердити, що була здійснена певна дія. Автомобіль точно підірвано. В якому саме стані перебуває цей колаборант та зрадник, ми ще з'ясовуємо", – розповів він.

Проте Буданов не уточнив причини вибуху, як і причетність України до інциденту.

Раніше у соцмережах поширилася інформація про смерть депутата-зрадника Олексія Ковальова на окупованій Херсонщині. Проте "Радіо Свобода" з посиланням на джерело в правоохоронних органах заявила, що ці дані попередньо є фейком.

У "Слузі народу", членом якої раніше був Ковальов, теж не можуть ані підвердити, ані спростувати смерть колаборанта.

"Наша фракція не підтримує жодних контактів із Ковальовим ще від початку широкомасштабної війни. Ми з ним не спілкуємося. Новину про його "смерть" так само дізналися з соцмереж, але не маємо жодної інформації, яка б могла підтвердити чи спростувати це", – сказала речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

Нагадаємо, народний депутат, ексчлен "Слуги народу" Олексій Ковальов співпрацює з окупантами в тимчасово захопленому Херсоні. Він заявив, що Росія на Херсонщині "всерйоз і назавжди".

Ще у квітні партія "Слуга народу" призупинила членство народного депутата Олексія Ковальова у своїй фракції через підозру у співпраці з російськими окупантами.

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