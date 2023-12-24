Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ліквідація Путіна: ексочільник ЦРУ припустив, коли та як приберуть диктатора РФ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
2019
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ліквідація Путіна: ексочільник ЦРУ припустив, коли та як приберуть диктатора РФ

Володимир Путін / Фото: Associated Press

Колишній американський розвідник спрогнозував, як приберуть російського диктатора Путіна.

Колишній керівник ЦРУ Джек Девайн вважає, що російський президент-диктатор Володимир Путін буде усунутий від влади в результаті державного перевороту через війну в Україні, яка "зайшла в глухий кут". 

Про це пише The Sun.  

Девайн сказав, що не здивується, якщо Путін "зникне завтра".

"Це буде сюрприз. Завжди є те, що ми називаємо "чорним лебедем" (теорія, що розглядає важкопрогнозовані та рідкісні події, котрі мають значні наслідки - ред), який з'являється нізвідки. Путін може зникнути завтра, і я не здивуюся, якщо якийсь елемент в уряді вирішить, що він збирається вжити виконавчих заходів", - зазначив він.

Водночас, додав він, якщо не буде "чорного лебедя", проблеми Путіна почнуться тоді, коли він зайде в глухий кут, а саме це зараз відбувається.

"Я не думаю, що це буде повстання. Я думаю, що це буде те, що ми можемо назвати палацовим переворотом".

Експерти попереджали, що Путін може не дожити до наступного дня народження, оскільки він радше покінчить самогубством", аніж зіткнеться з приниженням, пов'язаним з переворотом в Росії.

Джек Девайн вважає, що Путін стає все більш непередбачуваним і небезпечним, а його вторгнення до України "посіяло його політичну смерть".

Колишній керівник ЦРУ додав, що популярність диктатора Путіна продовжуватиме падати, оскільки війна триватиме, але це не зупинить його жахливі дії.

"Чим більше втрат і чим більше насильства видно російським громадянам, тим менше людей (росіян - ред.)хочуть брати участь у війні. Йому буде важко вербувати, але це все-таки Росія. Він знайде способи, як підійти, переманити… але війна ставатиме все менш популярною", - вважає Джек Девайн. 

Нагадаємо, верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель наголосив, що Путін вирішив воювати до остаточної перемоги. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2019
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація