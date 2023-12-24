Ліквідація Путіна: ексочільник ЦРУ припустив, коли та як приберуть диктатора РФ

Колишній керівник ЦРУ Джек Девайн вважає, що російський президент-диктатор Володимир Путін буде усунутий від влади в результаті державного перевороту через війну в Україні, яка "зайшла в глухий кут".

Про це пише The Sun.

Девайн сказав, що не здивується, якщо Путін "зникне завтра".

"Це буде сюрприз. Завжди є те, що ми називаємо "чорним лебедем" (теорія, що розглядає важкопрогнозовані та рідкісні події, котрі мають значні наслідки - ред), який з'являється нізвідки. Путін може зникнути завтра, і я не здивуюся, якщо якийсь елемент в уряді вирішить, що він збирається вжити виконавчих заходів", - зазначив він.

Водночас, додав він, якщо не буде "чорного лебедя", проблеми Путіна почнуться тоді, коли він зайде в глухий кут, а саме це зараз відбувається.

"Я не думаю, що це буде повстання. Я думаю, що це буде те, що ми можемо назвати палацовим переворотом".

Експерти попереджали, що Путін може не дожити до наступного дня народження, оскільки він радше покінчить самогубством", аніж зіткнеться з приниженням, пов'язаним з переворотом в Росії.

Джек Девайн вважає, що Путін стає все більш непередбачуваним і небезпечним, а його вторгнення до України "посіяло його політичну смерть".

Колишній керівник ЦРУ додав, що популярність диктатора Путіна продовжуватиме падати, оскільки війна триватиме, але це не зупинить його жахливі дії.

"Чим більше втрат і чим більше насильства видно російським громадянам, тим менше людей (росіян - ред.)хочуть брати участь у війні. Йому буде важко вербувати, але це все-таки Росія. Він знайде способи, як підійти, переманити… але війна ставатиме все менш популярною", - вважає Джек Девайн.

Нагадаємо, верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель наголосив, що Путін вирішив воювати до остаточної перемоги.

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