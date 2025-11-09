Ліквідація держави і менше населення: Портников про дві справжні цілі Путіна у ракетному терорі

Демографічна війна: Портников назвав приховану мету ракетного терору Путіна / © ТСН.ua

Реклама

Російський диктатор Путін знову посилив удари по нашій державі, бо прагне створити для українців нестерпні умови життя.

Про це сказав український журналіст та публіцист Віталій Портников на своєму Youtube-каналі.

На його думку, спроби Путіна заморозити Україну, знищити доступ її громадян до світла й тепла — це не демонстрація сили, а швидше демонстрація безсилля. Портников нагадав, що російським військам за майже чотири роки безперервної великої російсько-української війни так і не вдалося досягти головних цілей Путіна — окупувати Київщину і змінити владу в Україні, або дійти хоча б до адміністративних кордонів Донецької і Луганської областей.

Реклама

«І саме нездатність військовим шляхом вирішити українське питання перевтілюється у бажання створити для українців нестерпні умови життя у власній країні. Насамперед для того, щоб українці усвідомили неминучість капітуляції перед Росією і готовність до ліквідації власної держави. Це залишається головною метою російсько-української війни. Саме заради цього, а не заради Криму чи Донбасу, ця війна і розпочиналась», — пояснив журналіст.

Крім того, на його думку, у Путіна є ще одна додаткова мета.

«Якщо не вдасться окупувати всю Україну і перетворити українські області на суб’єкти Російської Федерації, принаймні можна зменшити кількість населення ворожої держави. Раз і назавжди вирішити демографічний баланс між російським і українським народом. Ця іноді прихована, а іноді не прихована демографічна війна між росіянами і українцями почалася багато сторічь тому», — нагадав Портников.

Він припускає, що у Кремлі продовжують сподіватися, що чим більше українців залишить східні й південні області нашої країни й переселиться ближче до центру і заходу, або за кордон, тим більше пустої території буде для росіян.

Реклама

«Так було, практично, з усіма землями, які Москва до себе приєднувала», — зазначив журналіст.

Раніше Віталій Портников припустив, що якщо Росія зможе втримати Україну — вона зупинить розпад своєї континентальної імперії.