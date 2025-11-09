- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 134
- Час на прочитання
- 2 хв
Ліквідація держави і менше населення: Портников про дві справжні цілі Путіна у ракетному терорі
Віталій Портников назвав головну мету Путіна, яка стоїть за ударами по Україні.
Російський диктатор Путін знову посилив удари по нашій державі, бо прагне створити для українців нестерпні умови життя.
Про це сказав український журналіст та публіцист Віталій Портников на своєму Youtube-каналі.
На його думку, спроби Путіна заморозити Україну, знищити доступ її громадян до світла й тепла — це не демонстрація сили, а швидше демонстрація безсилля. Портников нагадав, що російським військам за майже чотири роки безперервної великої російсько-української війни так і не вдалося досягти головних цілей Путіна — окупувати Київщину і змінити владу в Україні, або дійти хоча б до адміністративних кордонів Донецької і Луганської областей.
«І саме нездатність військовим шляхом вирішити українське питання перевтілюється у бажання створити для українців нестерпні умови життя у власній країні. Насамперед для того, щоб українці усвідомили неминучість капітуляції перед Росією і готовність до ліквідації власної держави. Це залишається головною метою російсько-української війни. Саме заради цього, а не заради Криму чи Донбасу, ця війна і розпочиналась», — пояснив журналіст.
Крім того, на його думку, у Путіна є ще одна додаткова мета.
«Якщо не вдасться окупувати всю Україну і перетворити українські області на суб’єкти Російської Федерації, принаймні можна зменшити кількість населення ворожої держави. Раз і назавжди вирішити демографічний баланс між російським і українським народом. Ця іноді прихована, а іноді не прихована демографічна війна між росіянами і українцями почалася багато сторічь тому», — нагадав Портников.
Він припускає, що у Кремлі продовжують сподіватися, що чим більше українців залишить східні й південні області нашої країни й переселиться ближче до центру і заходу, або за кордон, тим більше пустої території буде для росіян.
«Так було, практично, з усіма землями, які Москва до себе приєднувала», — зазначив журналіст.
Раніше Віталій Портников припустив, що якщо Росія зможе втримати Україну — вона зупинить розпад своєї континентальної імперії.