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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Ліквідація незалежності НАБУ та САП: Рада схвалила скандальний законопроєкт

Через скандальне рішення парламенту антикорупційні органи України втрачають свої повноваження, стаючи повністю залежними від волі генпрокурора.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Верховна Рада

Верховна Рада / © Getty Images

Доповнено додатковими матеріалами

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №12414, окремі пункти якого ліквідовують незалежність Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

«Парламент проголосував в цілому #12414 і по факту ліквідував всю незалежність НАБУ та САП. За — 263», — йдеться в заяві політика.

«Ми блокували трибуну. За цей зашквар не голосували. Але мені дуже гидко та соромно за людей в залі, які з народних депутатів за 6-ть років скотилися до цього…» — додав Железняк.

За його інформацією, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук та президент України Володимир Зеленський вже сьогодні планують підписати ухвалений документ.

Результат голосування за законопроєкт №12414 / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Результат голосування за законопроєкт №12414 / © Telegram-канал Ярослава Железняка

Пізніше Железняк заявив, зареєстрував у парламенті блокувальну постанову щодо законопроєкту 12414.

«Згідно регламенту, зараз спікер не має права підписати ці зміни. Але я переконаний, що будуть намагатися це підписати не через два дні, а сьогодні. Їх план — все зробити, поки не прилетіло від міжнародних партнерів», — написав нардеп у телеграм-каналі.

Ухвалення законопроєкту №12414 розкритикував журналіст видання «Українська правда» Михайло Ткач.

«Коли Володимир Зеленський голосує разом з Юлією Тимошенко та ОПЗЖ за знищення боротьби з корупцією — це і є остаточне перетворення у тих політиків, з якими колись дуже давно Володимир Зеленський хотів боротись, але не зміг», — йдеться у дописі журналіста в Мережі.

Деталі законопроєкту про обмеження незалежності роботи НАБУ і САП

Зауважимо, що йдеться про законопроєкт №12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану.

За словами очільниці парламентського комітету Анастасії Радіної, до цього законопроєкту були внесені правки, що обмежують незалежність антикорупційних органів. Йдеться про повне узалежнення діяльності НАБУ і САП від волі генпрокурора.

Як зазначила депутатка, у генпрокурора з’являться повноваження:

  • бути фактичним керівником САП та передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

  • надавати НАБУ обов’язкові письмові вказівки та витребовувати матеріали будь-яких справ;

  • передоручати витребувані справи будь-яким прокурорам;

  • передоручати іншим органам розслідування справ, які належать до підслідності НАБУ.

Радіна вважає катастрофічними для держави наслідки ухвалення цього законопроєкту, який фактично знищує антикорупційну інфраструктуру України.

Нагадаємо, раніше у НАБУ та САП забили на сполох і попередили, що ухвалення змін зведе нанівець їхню незалежність і перетворить ці структури на підрозділи Офісу генпрокурора. Розбудовувана від 2025 року антикорупційна система України може бути зруйнована.

Зауважимо, що 21 липня працівники СБУ та Офісу генпрокурора провели обшуки у межах «спеціальної операції з протидії російському впливу на НАБУ». У межах цих дій силовики затримали одного з працівників бюро, який, за версією слідства, допомагав своєму батькові — громадянину Росії — налагодити канал збуту марихуани до Дагестану.

Крім цього, відбулися обшуки у співробітників НАБУ, причетних до нещодавньої ДТП.

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