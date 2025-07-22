Ліквідація незалежності НАБУ та САП: що відомо про скандальний законопроєкт

Верховна Рада України / © Getty Images

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Верховна Рада України ухвалила суперечливий закон №12414, який кардинально змінює роботу антикорупційних органів.

Головні зміни стосуються підпорядкування Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Генпрокурору, що фактично знищує їхню незалежність.

Цей крок ВР викликав обурення суспільства та стурбованість європейських партнерів.

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Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

Скандальний закон №12414

У вівторок, 22 липня, Верховна Рада України ухвалила скандальний закон №12414 у другому читанні, який вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування певних кримінальних правопорушень під час воєнного стану.

Основною суттю поправок стала значна зміна підпорядкованості та зменшення незалежності двох антикорупційних органів — НАБУ і САП.

Верховна Рада України

«За», як повідомляє Центр протидії корупції, проголосували 263 народних депутати:

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«Слуги народу» — 185,

«Довіра» — 17,

«Батьківщина» — 15,

«Європейська Солідарність» — 3,

«Платформа за життя та мир» — 18,

«Голос» — 1,

«Відновлення України» — 9,

«За майбутнє» — 10.

Одразу після голосування законопроєкт підписав спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, далі документ передали на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

Що передбачає закон про НАБУ та САП

Нові поправки передбачають, що НАБУ та САП, колись автономні органи, втрачають самостійність і тепер мають узгоджувати свої дії з генеральним прокурором.

Своєю чергою, нардеп Ярослав Железняк пояснив, які зміни передбачає скандальний закон про НАБУ та САП.

За його словами, керівником органу прокуратури для прокурорів САП буде генпрокурор, а не керівник САП.

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Нардеп Ярослав Железняк / © УНІАН

«Це означає, що тепер генпрокурор буде визначати який прокурор буде слідкувати за розслідуваннями НАБУ» — зазначив Железняк.

Також, Генеральний прокурор:

отримує доступ до всіх справ НАБУ та може передавати їх іншим прокурорам чи правоохоронним органам,

надає НАБУ обов’язкові письмові вказівки,

може самостійно закривати розслідування та підписувати підозри топчиновникам,

погоджуватиме всі угоди про визнання винуватості, які укладатимуться у справах НАБУ.

Зокрема, керівник САП втрачає право формувати прокурорські групи, ці повноваження переходять генпрокурору.

Серед інших змін:

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прибирається норма про заборону забирати в НАБУ провадження,

якщо НАБУ не виконуватиме вказівок генпрокурора це має прямим наслідком забрання провадження в НАБУ,

прибирається право прокурорів САП забирати в інших органів провадження, які підслідні НАБУ,

директор НАБУ зможе витребовувати справи в інших органів лише за погодженням із Генпрокурором (зараз із керівником САП),

дозволяється на період воєнного стану призначати прокурорів з вулиці без конкурсу, а також підвищувати діючих прокурорів без конкурсу.

«Надається можливість звільняти прокурорів у зв’язку із зміною штатки, чи ліквідацією підрозділу Тобто Прокурори САП просто можуть бути звільнені через те що їхній підрозділ змінить назву» — уточнив нардеп Железняк.

Зеленського закликають не підписувати скандальний закон

Директори НАБУ Семен Кривонос і САП Олександр Клименко під час брифінгу 22 липня закликали президента України не підписувати закон №12414.

«Те, що створювалося як запит Євромайдану, як запит суспільства на боротьбу з високопосадовою корупцією, сьогодні було знищено. в тому числі тими, проти кого відкриті справи в НАБУ. Вони (нардепи — Ред.) діяли в умовах конфлікту інтересів, голосуючи за цей закон» — заявив Кривонос.

Семен Кривонос зазначив, що те, що народні депутати, проти яких НАБУ порушило справи, голосують за законопроєкт, свідчить про результативність бюро. Він підкреслив, що хоча НАБУ не буде ліквідовано, новий закон безумовно вплине на його роботу.

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Керівники САП та НАБУ заявили, що якщо президент Зеленський підпише законопроєкт №10414, вони будуть виконувати його положення.

Однак, як вони згодом підкреслили, що цей документ фактично позбавить їхню організацію незалежності — як у проведенні розслідувань, так і у роботі антикорупційної прокуратури.

«Відкат назад» в антикорупційному реформуванні та повернення у часи Януковича

Ухвалення закону щодо обмеження прав та можливостей антикорупційних органів викликало значний резонанс у суспільстві.

Зокрема, антикорупційна українська громадська організація Transparency International Ukraine назвав закон №12414 загрозою антикорупційній системі й «відкатом назад» у сфері антикорупційної реформи, яка була однією з вимог ЄС до України після 2014 року

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Правозахисники заявляють, що депутати порушують ст. 116 Регламенту ВРУ, кардинально змінюючи суть закону без дотримання процедури.

«Це пряма загроза незалежності НАБУ — органу, який створювався за міжнародної підтримки для захисту від політичного тиску», — наголосили експерти.

Віталій Шабунін, голова «Центру протидії корупції», різко розкритикував законопроєкт №12414. Він заявив, що документ знищує антикорупційні досягнення Євромайдану, повертаючи Україну до часів Януковича.

Голова ЦПК Віталій Шабунін

За словами Шабуніна, закон підпорядковує НАБУ і САП генпрокурору, дозволяючи керувати розслідуваннями та закривати справи. Це, на його думку, зробить антикорупційні органи безсилими, а реформи — марними.

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На думку Шабуніна, генпрокурор «зупинить розслідування усіх друзів президента, тоді й електронне декларування, конфіскації та інші реформи втратять сенс».

Волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко назвав голосування за антикорупційні зміни «актом диверсії» у воєнний час. У своєму Telegram-каналі він заявив, що рішення Ради викликало масове обурення серед військових, волонтерів і активістів.

Волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко

«Вже зараз бачу тотальне неприйняття суспільством цієї ініціативи. Військові, волонтери, громадські діячі, абсолютна більшість обурена діями нардепів. Таке рішення ВР значно деморалізує людей та створює підґрунтя для внутрішнього розбрату і протистояння. Підриває довіру до державних інституцій», — зазначив він.

За словами волонтера, це є своєрідним подарунком «Москві, кращий за будь-які ІПСО разом узяті».

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Однак, за словами активіста, президент України може виправити ситуацію: накласти вето або не підписувати закон.

Європейські партнери стурбовані діями Києва

Європейська комісія вже висловила стурбованість, підкресливши, що незалежність НАБУ і САП є ключовою умовою для підтримки України.

«Європейський Союз стурбований нещодавніми діями України щодо її антикорупційних інституцій — НАБУ та САП. Ці установи є ключовими для реформи в Україні та мають діяти незалежно, щоб ефективно боротися з корупцією й зберігати довіру суспільства», — заявив речник Єврокомісії Ґійом Мерсьє.

Європейський політик підкреслив, що фінансова підтримка України з боку ЄС залежить від досягнення результатів у таких сферах, як відкритість влади, реформування судової системи та демократичне врядування.

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Водночас він зазначив, що для вступу до Європейського Союзу Україні необхідно значно посилити антикорупційні механізми та зміцнити державні інституції.

Який сценарій може розгортатися далі

Колишній заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос попередив про ризики для євроінтеграції України.

Він наголосив, що хоча військова допомога Заходу, ймовірно, не припиниться, дії парламенту можна назвати ганебними. На його думку, подібні кроки лише шкодять репутації України в очах міжнародних партнерів.

«Сподіваюсь, що військова допомога продовжуватиметься і такі дії, ганебна акція, на військову допомогу не вплине», — заявив Кривонос.

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Зокрема, послаблення НАБУ/САП загрожує не лише євроінтеграції, а й антикорупційним реформам, які роками фінансували ЄС та США. Це може стати ударом по міжнародній довірі до української влади.

Тим часом виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Олександр Сушко заявив, що Україна опинилася на роздоріжжі між євроінтеграцією та «грузинським сценарієм», де спостерігається відхід від європейських реформ і обмеження громадянських свобод.

Сушко наголосив, що створення незалежних НАБУ та САП було однією з ключових вимог для отримання безвізу ще у 2010-2017 роках.

«Для Грузії безвізовий режим до ЄС буде припинений, скоріше за все, вже до кінця цього року, внаслідок системного відкату реформ та демократичних принципів. Біда в тому, що для України, за умов повномасштабної війни, на кону буде не тільки безвіз та євроінтеграція», — заявив він у Facebook.

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Схожу думку висловила голова Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, нардепка Анастасія Радіна.

«На жаль, те, що сьогодні було ухвалено в парламенті, суперечить всім тим умовам, на які ми отримували і безвізовий режим, і допомогу, і поступ членства до Європейського Союзу», — зауважила нардепка.

Нагадаємо, напередодні ухвалення закону №12414 у працівників НАБУ та САП Служба безпеки України провела обшуки. Кільком працівникам відомства оголосили про підозру.

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