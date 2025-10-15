ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
205
Час на прочитання
2 хв

Ліквідація Центрального антикорупційного бюро у Польщі – це попередження для НАБУ, – ЗМІ

У Польщі уряд ухвалив рішення про ліквідацію Центрального антикорупційного бюро (СВА). Ця історія – це попередження для НАБУ, яке неодноразово опинялося у центрі скандалів. 

Ліквідація Центрального антикорупційного бюро у Польщі – це попередження для НАБУ, – ЗМІ

Про це йдеться у матеріалі «Апострофа».

«Польський уряд оголосив: CBA припинить існування 1 травня 2026 року. Міністр юстиції Адам Боднар називає реформу «перезавантаженням», аргументуючи, що CBA «втратило довіру, стало політизованим і неефективним». Останні роки бюро нагадувало не стільки орган правопорядку, скільки інструмент внутрішньої політичної боротьби. Розслідування проти опозиції, вибіркові справи, «зливи» інформації — все це підточувало довіру», – зазначило видання.

Журналісти нагадали, що в Україні НАБУ неодноразово опинялося у центрі скандалів. Зокрема йдеться про конфлікти із прокурорами, «зливи» справ, а також про абсолютно нічим не обґрунтовані справи, як у випадку з Archer, повідомили вони.

«НАБУ ще має шанс не повторити долю CBA. Але для цього йому потрібно не лише розслідувати справи, а й повернути суспільству віру в справедливість. Польський досвід показує: навіть найкращі інституції можуть втратити довіру, якщо перестають чути суспільство. Для НАБУ це не просто урок — це попередження», – наголосив «Апостроф».

На думку авторів матеріалу, польський досвід демонструє: коли суспільство перестає вірити в «незалежного антикорупціонера», цей інститут стає приреченим.

«Це означає, що стандарт «символу антикорупції», яким часто представлена НАБУ, більше не спрацьовує так, як раніше. У Варшаві не дочекалися моменту, коли система впаде – її вирішили перезавантажити силоміць", - підсумували вони.

За даними видання, процес ліквідації Центрального антикорупційного бюро (CBA) у Польщі розгортається поступово, з чітко визначеними етапами. Ще 10 грудня 2024 року уряд Польщі ухвалив перший проєкт закону про координацію антикорупційної діяльності, який передбачав ліквідацію CBA. Згідно з початковою редакцією документа, бюро мало припинити роботу 1 липня 2025 року. Однак вже в середині 2025 року стало зрозуміло, що президент Анджей Дуда не підпише цей законопроєкт через виявлені у ньому юридичні «помилки» (usterki prawne). Через це ухвалення реформи відклали.

Наступний етап відбувся 4 жовтня 2025 року, коли польський уряд оприлюднив оновлену версію законопроєкту. У ній зазначено, що CBA буде ліквідовано 1 травня 2026 року, а частина підготовчих положень набуде чинності вже з лютого 2026 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
205
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie