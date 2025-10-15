Ліквідація Центрального антикорупційного бюро у Польщі – це попередження для НАБУ, – ЗМІ

Реклама

Про це йдеться у матеріалі «Апострофа».

«Польський уряд оголосив: CBA припинить існування 1 травня 2026 року. Міністр юстиції Адам Боднар називає реформу «перезавантаженням», аргументуючи, що CBA «втратило довіру, стало політизованим і неефективним». Останні роки бюро нагадувало не стільки орган правопорядку, скільки інструмент внутрішньої політичної боротьби. Розслідування проти опозиції, вибіркові справи, «зливи» інформації — все це підточувало довіру», – зазначило видання.

Журналісти нагадали, що в Україні НАБУ неодноразово опинялося у центрі скандалів. Зокрема йдеться про конфлікти із прокурорами, «зливи» справ, а також про абсолютно нічим не обґрунтовані справи, як у випадку з Archer, повідомили вони.

«НАБУ ще має шанс не повторити долю CBA. Але для цього йому потрібно не лише розслідувати справи, а й повернути суспільству віру в справедливість. Польський досвід показує: навіть найкращі інституції можуть втратити довіру, якщо перестають чути суспільство. Для НАБУ це не просто урок — це попередження», – наголосив «Апостроф».

На думку авторів матеріалу, польський досвід демонструє: коли суспільство перестає вірити в «незалежного антикорупціонера», цей інститут стає приреченим.

«Це означає, що стандарт «символу антикорупції», яким часто представлена НАБУ, більше не спрацьовує так, як раніше. У Варшаві не дочекалися моменту, коли система впаде – її вирішили перезавантажити силоміць", - підсумували вони.

За даними видання, процес ліквідації Центрального антикорупційного бюро (CBA) у Польщі розгортається поступово, з чітко визначеними етапами. Ще 10 грудня 2024 року уряд Польщі ухвалив перший проєкт закону про координацію антикорупційної діяльності, який передбачав ліквідацію CBA. Згідно з початковою редакцією документа, бюро мало припинити роботу 1 липня 2025 року. Однак вже в середині 2025 року стало зрозуміло, що президент Анджей Дуда не підпише цей законопроєкт через виявлені у ньому юридичні «помилки» (usterki prawne). Через це ухвалення реформи відклали.

Наступний етап відбувся 4 жовтня 2025 року, коли польський уряд оприлюднив оновлену версію законопроєкту. У ній зазначено, що CBA буде ліквідовано 1 травня 2026 року, а частина підготовчих положень набуде чинності вже з лютого 2026 року.