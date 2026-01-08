Ліндсі Грем: Трамп підтримав двопартійний законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії

Дональд Трамп / © Associated Press

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем повідомив, що після продуктивної зустрічі з Дональдом Трампом президент США підтримав двопартійний законопроєкт щодо санкцій проти Росії, над яким сенатор працював упродовж кількох місяців разом із сенатором Річардом Блументалем та іншими законодавцями.

Про це Ліндсі Грем написав у соціальній мережі X

За словами Грема, ініціатива є своєчасною, адже Україна робить поступки заради досягнення миру, тоді як російський диктатор Володимир Путін продовжує агресію та вбивства мирного населення.

Законопроєкт передбачає надання президентові США повноважень карати держави, які купують дешеву російську нафту, що, за словами сенатора, «живить воєнну машину Путіна».

Документ також має надати Дональду Трампу потужні важелі впливу на такі країни, як Китай, Індія та Бразилія, аби стимулювати їх припинити закупівлю російської нафти, яка забезпечує фінансування війни проти України.

Ліндсі Грем висловив сподівання на сильну двопартійну підтримку законопроєкту в Сенаті та зазначив, що голосування може відбутися вже наступного тижня.