Категорія
Політика
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Лише чотири держави: у МЗС розповіли, які країни готують "евакуацію" своїх дипломатів

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Лише чотири держави: у МЗС розповіли, які країни готують "евакуацію" своїх дипломатів

УНІАН

Міністерство закордонних справ подякувало іноземним партнерам, які вирішили не "евакуйовувати" свої дипломатичні відомства. 

Станом на 24 січня лише чотири держави офіційно повідомили про наміри "евакуювати" своїх дипломатів та членів їхніх родин з України. Загалом на території України діють 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій.

Про це повідомили в українському МЗС. 

За даними МЗС, "евакуацію" дипломатів готують США, Велика Британія, Австралія та Німеччина. 

"Решта держав, Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій інформують МЗС про відсутність на цьому етапі планів здійснювати евакуацію або скорочення персоналу з огляду на відсутність достатніх причин для такого кроку. Важливо, що такої позиції дотримуються і ті країни, дипломатичні представництва яких розташовані в регіонах нашої держави, які межують з територією Російської Федерації", - йдеться у повідомленні МЗС. 

Міністерство закордонних справ подякувало іноземним партнерам, які вирішили не "евакуйовувати" свої дипломатичні відомства. 

"Нині надзвичайно важливо уникати кроків, які можуть бути використані в інформаційному просторі задля посилення напруги в суспільстві, дестабілізації економічної та фінансової ситуації нашої держави", - додали у МЗС. 

Нагадаємо:

Читайте також:

Чи означає евакуація посольства США, що Вашингтон має інформацію про можливе вторгнення

Чи означає евакуація посольства США, що Вашингтон має інформацію про можливе вторгнення
Наступна публікація