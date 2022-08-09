"Лише для вас чарівні краєвиди Мухосранська": Стефанчук відреагував на відмови країн ЄС видавати візи росіянам

Країни Євросоюзу одна за одною відмовляють у видаванні віз росіянам. Тож тепер громадяни РФ не зможуть відвідувати світові столиці під час відпустки та нести свою пропаганду.

Наприкінці серпня очільники МЗС країн ЄС мають зібратися та обговорити питання заборони віз для росіян на загальноєвропейському рівні.

Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук написав у Мережі.

"Країни Європейського Союзу одна за одною відмовляють у видачі віз росіянам. І для цього не потрібні довгі обговорення та розлогі дискусії. Латвія, Естонія, Чехія, Нідерланди, Бельгія – країни, не вагаючись, вводять обмеження та показують росіянам: в Європі їм не раді", – йдеться в повідомленні спікера парламенту.

Він додав, що нарешті всі зрозуміли, що жити у цивілізованому світі та пропагувати війну – це несумісні речі.

Стефанчук також звернув увагу, що відтепер росіяни не зможуть приїжджати до світових столиць під час відпустки, насолоджуватися благами, до яких вони не доклали нічогісінько, та нести свою пропаганду й вихваляти свій спосіб життя.

"Ласкаво просимо у СРСР, ви ж цього хотіли? Тепер лише для вас: чарівні краєвиди Мухосранська, мальовничий схід сонця в Зажопинську, чудеса кулінарії в Задрищенську та незабутні ночі в Ново-@бєньово", – заявив голова ВР.

Він додав, що коли наприкінці серпня очільники МЗС країн ЄС зберуться та обговорять питання заборони віз для росіян на загальноєвропейському рівні, то це буде найкоротше обговорення й одностайне схвалення.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видавання туристичних віз росіянам для поїздок до ЄС.

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