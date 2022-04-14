"Лише формально": у польському МЗС прокоментували дипвідносини з Москвою

Польща вислала 45 російських дипломатів.

Дипломатичних відносин між Російською Федерацією і Польщею наразі немає.

Про це заявив речник польського МЗС Лукаш Ясіна в інтерв'ю ТСН.ua.

"Є російський посол у Варшаві. Є польський посол у Москві. Вони там. Проте відносин між Польщею та Росією наразі немає. Це лише формально та, як кажуть наші російські "друзі", необхідно робити", - розповів він.

Наразі Польща вислала 45 російських дипломатів, який Ясіна назвав "шпигунами". Своєю чергою Москва вислала вислала 38 польських дипломатів.

Представник польського МЗС наголосив, що наразі недостатньо санкцій, які ввели проти Росії через війну в Україні.

“Треба відключити від SWIFT всі банки, закрити енергетичні зв’язки, гроші для Росії із Заходу, подорожі. Тобто, треба закрити все, ізолювати Росію. Треба робити все, що може стримати російську агресію”, - наголосив Лукаш Ясіна.

Нагадаємо, у середу, 13 квітня, президент Польщі Анджей Дуда, разом із лідерами країн Балтії, перебувава із візитом у Києві. Всі чотири президенти, як і прем’єр Великої Британії Борис Джонсон, приїхали до української столиці потягом.

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