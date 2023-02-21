Лише кілька помічників, медики та охоронці: хто входив до супроводу Байдена в Україні

Під час візиту в Україну президента США Джо Байдена супроводжувала лише невелика команда – кілька найближчих помічників, медики, фотограф і охоронці.

Про це пише «Голос Америки» у повідомленні у соціальних мережах.

Сам візит Білий дім називає історичним і безпрецедентним, зокрема стосовно рівнів небезпеки і ризиків, адже, на відміну від попередніх візитів президентів до зон бойових дій, таких як Ірак та Афганістан, цього разу США не мали військової присутності у країні призначення і не контролювали критично важливу інфраструктуру, що робило візит чинного президента ще складнішим, кажуть посадовці.

Візит Байдена до України планували декілька місяців із залученням кількох офісів у Білому домі, колег із Пентагону, таємної служби та, звичайно, розвідки, яка відповідала за оцінку загроз під час візиту, заявили представники Білого дому під час брифінгу для преси в понеділок.

Водночас лише кілька людей у кожній із цих установ брали участь у плануванні оперативної безпеки. Президент був повністю поінформований про кожен етап плану та будь-які можливі непередбачені ситуації, а потім прийняв остаточне рішення – їхати чи не їхати – після спілкування в Овальному кабінеті та телефонної розмови з деякими ключовими членами його кабінету національної безпеки у п'ятницю, повідомили посадовці США.

Деталі ретельного планування візиту оприлюднили в понеділок під час брифінгу для представників ЗМІ директорка із комунікацій Білого дому Кетрін Бедінгфілд, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван і головний заступник радника з нацбезпеки Джон Файнер.

Нагадаємо, що раніше експерти назвали головні підсумки візиту Байдена до Києва. Нагадаємо, що Білий дім обіцяє підтримувати Україну до її остаточної перемоги у війні.

Додамо, що журналісти з'ясували, що зустріч Байдена та українського президента Володимира Зеленського могла відбутися не в Києві.

Очільник США їхав потягом з Польщі до України. Вранці 21 лютого Байден вже прибуде до Варшави, де пробуде два дні.

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