Лише один зі 125 співробітників служби безпеки британського посольства в Кабулі зміг евакуюватися з Афганістану

Він розповів, що переживає за своїх колишніх колег, які не змогли покинути територію Афганістану.
Тільки один зі 125 охоронців британського посольства в Кабулі, яким МЗС Великої Британії обіцяв допомогти покинути Афганістан, зміг дістатися до Лондона.
Про це повідомляє The Guardian.
Чоловік працював у службі безпеки, що здійснювала охорону британського посольства. Він розповів, що для того, щоб покинути Афганістан, йому довелося простояти в аеропорту шість днів і вдалося полетіти з Кабула на одному з останніх евакуаційних рейсів. Зараз він разом з сім'єю відбуває карантин в одному з готелів Лондона.
Він розповів, що переживає за своїх колишніх колег, які не змогли покинути територію Афганістану. Деякі отримують повідомлення з погрозами.
Вперше охоронці звернулися за програмою екстреної допомоги Міноборони в травні, але їм було відмовлено, оскільки їх наймав НЕ посольство безпосередньо, а компанія GardaWorld.
Багато з них все одно вирушили в аеропорт Кабула, але не всі змогли дістатися до нього через серію терактів та інших труднощів.
Також США змогли евакуювати 500 охоронців, працевлаштованих також компанією GardaWorld, в перші дні після захоплення рухом "Талібан" контролю над Афганістаном.
Нагадаємо, що рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, продемонстрував на державному телебаченні пропагандистський відеоролик параду, під час якого перед трибуною пройшла колона техніки з американською зброєю, різними видами бомб і поясами смертників-шахідів.
Нагадаємо, лідер радикального ісламістського руху "Талібан" Хайбатулла Ахундзаде став верховним керівником Афганістану. Таліби завершують формування нового уряду в країні.