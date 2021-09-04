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Лише один зі 125 співробітників служби безпеки британського посольства в Кабулі зміг евакуюватися з Афганістану

Лише один зі 125 співробітників служби безпеки британського посольства в Кабулі зміг евакуюватися з Афганістану

Associated Press

Він розповів, що переживає за своїх колишніх колег, які не змогли покинути територію Афганістану.

Тільки один зі 125 охоронців британського посольства в Кабулі, яким МЗС Великої Британії обіцяв допомогти покинути Афганістан, зміг дістатися до Лондона.

Про це повідомляє The Guardian.

Чоловік працював у службі безпеки, що здійснювала охорону британського посольства. Він розповів, що для того, щоб покинути Афганістан, йому довелося простояти в аеропорту шість днів і вдалося полетіти з Кабула на одному з останніх евакуаційних рейсів. Зараз він разом з сім'єю відбуває карантин в одному з готелів Лондона.

Він розповів, що переживає за своїх колишніх колег, які не змогли покинути територію Афганістану. Деякі отримують повідомлення з погрозами.

Вперше охоронці звернулися за програмою екстреної допомоги Міноборони в травні, але їм було відмовлено, оскільки їх наймав НЕ посольство безпосередньо, а компанія GardaWorld.

Багато з них все одно вирушили в аеропорт Кабула, але не всі змогли дістатися до нього через серію терактів та інших труднощів.

Також США змогли евакуювати 500 охоронців, працевлаштованих також компанією GardaWorld, в перші дні після захоплення рухом "Талібан" контролю над Афганістаном.

Нагадаємо, що рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, продемонстрував на державному телебаченні пропагандистський відеоролик параду, під час якого перед трибуною пройшла колона техніки з американською зброєю, різними видами бомб і поясами смертників-шахідів.

Нагадаємо, лідер радикального ісламістського руху "Талібан" Хайбатулла Ахундзаде став верховним керівником Афганістану. Таліби завершують формування нового уряду в країні.

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